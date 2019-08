Vlasnik pizzerije u kojoj je usmrćen mačić: Još više sam zavolio životinje

Vlasnik varaždinske pizzerije u kojoj je pizza majstor sjekirom usmrtio mačića, osudio je taj strašni čin. Zaposlenik je odmah dobio otkaz.

"Poanta ove moje objave je da u ime mojeg obrta osuđujem ovaj nemili događaj i da mi je bitno samo to da je moj obraz i obraz moga obrta u potpunosti čist, a sad da li ću i dalje raditi ili ne, to ću sam odlućiti kroz nekoliko dana, kad se malo u meni smiri to razočaranje i slegnu emocije. PS. Volite i dalje životinje više nego ljude, od njih ćete doživjet daleko manja razočaranja nego u ljudskog roda", napisao je na Facebook profilu pizzerije, izrazivši i razočaranje brojnim uvredema koje je dobio na portalima, i zbog kojih je, veli, još više zavolio životinje.