Vlasnica pilane u Glini: Nudimo plaće od 5.500 do 7.500 kuna, ali nemamo koga zaposliti

Kako pomoći poduzetnicima te kako sačuvati radna mjesta na potresom pogođenom području, pitanja su o kojima se rapravljalo u večerašnjoj emisiji Otvoreno. Gosti su bili Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika, Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, Marica Šantek, vlasnica pilane u Glini, Marko Jurčić, savjetnik predsjednika HGK.

Marica Šantek je rekla kako njena kuća nije za stanovanje. Dobila je žutu naljepnicu u Glini, ali srećom, kako kaže, sredili su si stan u pilani u kojoj zapošljavaju 15 ljudi.



- Unatoč solidnim plaćama nemamo koga zaposliti, kazala je Šantek i dodala kako su to plaće od 5.500 do 7.500 kuna.



Naglasila kako većina njihove proizvodnje ide u izvoz te je naglasila kako su počeli raditi od ponedjeljka zato što im je 50 posto radnika ostalo bez „krova nad glavom” te su im pokušali pomoći da svi imaju kućice i kontejnere.

Ministar Aladrović je u emisiji rekao da je veliko pitanje kako će ovaj segment utjecati na migracije i na radnu snagu.

- Ono na što se moramo orijentirati u obnovi su lokalni resursi. Ovo područje koje je pogođeno potresom je izrazito bogato drvnom masom i zato je drvna industrija u ovom području veoma jaka, rekao je ministar.

Aladrović se osvrnuo i nau Sisačko-moslavačkoj županiji. Smatra da ih se mora angažirati u ekonomiji, u poduzećima i tvrtkama koje djeluju na tom području.- Jedan dio možemo angažirati kao pomoć jedinicama lokalne samouprave ukako bi oni sudjelovali u dodatnoj izgradnji i pomoći pri izgradnji infrastrukture na tim područjima. Dakle, nisu javni radovi namijenjeni iz konteksta New Deala, kako je to bilo u Americi da budu sam pokretač, ali da budu jedna od ekonomskih mjera kako bi zaposlili one teško zapošljive i dugotrajno nezaposlene, a kako bi oni gradili i reaktivirali taj prostor taj prostor koji je oštećen. To definitivno da, rekao je i dodao kako je o tome razgovarano s lokalnim čelnicima, a oni su iskazali potrebu za tim.

- Rezultati moraju biti ispred cijele priče. Djela moraju biti ispred cijele priče pa se tako gradi jedno povjerenje, tako se gradi sve. Nažalost, mi 30 godina sanjamo bolju Hrvatsku. Mi 30 godina sanjamo transparentnu Hrvatsku. Mi 30 godina sanjamo poštenu Hrvatsku. 30 godina sanjamo Hrvatsku koja će postati Švicarska i nikako da se to dogodi. Na koncu konca, UGP je nastao kao takav glas poduzetnika kojima je dosadilo stajati sa strane, gledati da se stvari događaju. A da se nas poduzetnike praktički ništa ne pita, rekao je Hrvoje Bujas.