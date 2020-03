Vlada: Prihvaćen paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Ministar financija Zdravko Marić istaknuo je da su mjere očekivane te usklađene s gospodarskim udruženjima i sindikatima, kao i sa zajedničkim europskim naporima za suzbijanje ekonomskih šteta od koronavirusa.

Prvi set mjera, po njegovim riječima, horizontalnog je karaktera i odnosi se na one koji već osjećaju ili će tek osjetiti posljedice epidemije. To se odnosi na odgodu plaćanja javnih davanja, konkretno odgodu plaćanja poreza na dohodak i poreza na dobit te doprinosa na plaće i to na tri mjeseca, uz mogućnost produženja na još tri, a nakon toga omogućuje se obročna otplata duga na 24 mjeseca.

Set mjera za financijsku likvidnost, po njegovim riječima, uključuje moratorij na obveze prema HBOR-u i komercijalnim bankama od tri mjeseca, odobrenje kredita za likvidnost za isplatu plaća i dobavljača te reprogram drugih obveza.

Marić kaže kako se može očekivati da će i građanima biti omogućena odgoda plaćanja kreditnih rata, također na tri mjeseca.

Najavio je i beskamatne zajmove općinama, gradovima i županijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama, još je jedna od mjera koje je najavio Marić.

Pavić: "COVID 19 zajmovi"

Ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a Marko Pavić od mjera iz svoga resora istaknuo je povećanje alokacije za financijski instrument 'ESIF Mikro zajmovi' za obrtna sredstva mikro i malih poduzetnika, koje provodi HAMAG-BICRO.

Tu je i bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana - za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.

Nadalje, naveo je i ubrzanu isplatu 75 posto potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz zahtjev za plaćanje, a ostalih 25 posto po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25 posto iznosa.

Najavio je i uspostavu novog financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat je rekao da se izmjenama zakona o poticanju ulaganja uvode nove potporne mjere i grace period od tri godine za one koji su već korisnici tog zakona, a dodatna likvidnost u visini 114 milijuna kuna aktivirat će se već sutra kroz Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, kao i dodatnih 380 milijuna kuna kojima će se stvoriti, kako je rekao, efikasan alat da poduzetnici za osiguranje obrtnih sredstava imaju dostatnu tekuću likvidnost.

Ministar turizma Gari Cappelli najavio je odgodu plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače kao i plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal). Tu su i potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu, kao i odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

Dodatni popusti na autocestama

Mjere iz svoga resora predstavio je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Uz ostalo je najavio privremenu obustavu naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020., kao i privremenu odgodu sezonskog povećanja cestarine za 10 posto za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Tu je i privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020. te dodatni popust od 7 posto za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom, tijekom godine dana.

Iznio je i preporuku lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u lukama otvorenim za javni promet.

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je financijski paket mjera vrijedan oko 350 milijuna kuna. Uz ostalo, uvodi se povećanje sredstva za potpore male vrijednosti za sektor ribolova i akvakulture te financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije. Među mjerama je i odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja, kao i odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

