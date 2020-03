Na Wall Streetu je S&P 500 indeks potonuo 12 posto, ulagači strahuju

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 indeks potonuo 12 posto, što je njegov najveći dnevni pad od 'Crnog ponedjeljka' 1987. godine jer ulagači strahuju od velikih gospodarskih šteta, unatoč nizu mjera američkih vlasti kako bi zauzdale širenje koronavirusa.

Dow Jones strmoglavio se 2.997 bodova ili 12,93 posto, na 20.188 bodova, dok je S&P 500 potonuo 11,98 posto, na 2.386 bodova, a Nasdaq indeks 12,32 posto, na 6.904 boda.

Pad S&P 500 indeksa od 12 posto, pri čemu je izbrisano oko 2.690 milijardi dolara tržišne vrijednosti dionica, treći je po veličini dnevni pad u povijesti, odmah iza kraha na 'Crni ponedjeljak' 1987. godine i burzovnog sloma u listopadu 1929. godine.

Hitne mjere prestrašile ulagače

Jučer je, nedugo nakon otvaranja Wall Streeta, trgovanje bilo privremeno obustavljeno jer je S&P 500 pao više od 7 posto, kada se automatski aktivira obustava kako bi se ulagači pribrali.

No, to nije zaustavilo rasprodaju, pa su indeksi kasnije nastavili silaznom putanjom.

"Strah je eksplodirao. Tržišta plaše hitne pojačane mjere središnjih banaka i ubrizgavanje dodatnih milijardi dolara likvidnosti", kaže Peter Cardillo, ekonomist u tvrtki Spartan Capital Securitiesu.

Pad S&P 500 indeksa na najniže razine od prosinca 2018. godine uslijedio je nakon što je u nedjelju američka središnja banka ponovno, već drugi put u desetak dana, smanjila ključnu kamatnu stopu, i to za puni postotni bod, u raspon od nula do 0,25 posto.

Kako je to već drugi drastični rez kamata prije redovne sjednice Feda ovoga tjedna, ulagači se plaše da je gospodarska situacija lošija nego što se na tržištima procjenjuje.

Fed je, također, ponovno pokrenuo program kvantitativnog popuštanja, odnosno kupnje državnih obveznica, vrijedan 700 milijardi dolara, s ciljem ubrzanja novčanih tijekova i povećanja likvidnosti na tržištima.

No, to nije umirilo ulagače koji strahuju od velikih gospodarskih šteta, s obzirom da su poremećeni nabavi lanci i potrošnja u svijetu, da je u Los Angelesu i New Yorku naređeno zatvaranje restorana, kazališta, barova i kino dvorana u pokušaju da se uspori širenje koronavirusa.

„Fed je učinio što je mogao. Ne bih ga krivio. Ulagači se nadaju i mole za veliki fiskalni paket poticaja iz Washingtona, no nervozni su jer ga možda ne bude”, kaže David Joy, strateg u tvrtki Amerpirise Financial.

Trump: Moguća recesija

Predsjednik SAD-a Donald Trump prošloga je petka proglasio izvanredno stanje u zemlji, a jučer je pozvao Amerikance da se u idućih 15 dana suzdrže od društvenih aktivnosti i ne okupljaju u skupine veće od 10 ljudi.

Upozorio je, također, da je moguće recesija gospodarstva.

To je samo uznemirilo ulagače koji se plaše da će brzo širenje pandemije paralizirati dijelove globalnog gospodarstva i izazvati oštar pad prihoda kompanija.

Prve naznake razmjera šteta

A najnoviji podaci iz Kine i SAD-a naznačuju kolike bi mogle biti štete od udara koronavirusa.

Jučer je objavljeno da je industrijska proizvodnje u Kini u siječnju i veljači bila 13,5 posto manja nego u istom lanjskom razdoblju, što je njezin najveći pad od početka 1990. godine.

Više nego što se očekivalo pale su i investicije, kao i promet u trgovini na malo. Investicije u fiksni kapital pale su u prva dva mjeseca ove godine 24,5 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Promet u trgovini na malo potonuo je, pak, u siječnju i veljači 20,5 posto na godišnjoj razini jer su Kinezi u strahu od koronavirusa izbjegavali gužve na mjestima kao što su trgovački centri, restorani i kino dvorane.

A na utjecaj virusa na američko gospodarstvo ukazuje, pak, jučer objavljeni podatak da je proizvodna aktivnost u državi New York u ožujku pala po najvećoj stopi u povijesti i zaronila na najniže razine od 2009. godine.

VIX indeks 'straha' ukazuje na paniku

Zbog toga ulagači nisu sigurni koliko su učinkoviti potezi vlasti u smjeru zauzdavanja virusa.

„Ovako izgleda tržište koje je sasvim prepušteno, nema se za što uhvatiti. Nema ništa što bi nam doista dalo naznake kada će biti poznat puni utjecaj virusa”, kaže Jeffrey Klientop, strateg u tvrtki Charsle Schwab.

Jim Paulsen, direktor u tvrtki Leuthold Group, kaže, pak, da kretanje VIX indeksa Čikaške burze opcija ukazuje na sve razmjere panike na tržištu.

VIX indeks 'straha' skočio je jučer na najvišu razinu u povijesti, 82,69 bodova, što pokazuje da ulagači pojačano osiguravaju svoje portfelje od mogućeg daljnjeg pada cijena dionica.

U mjesec dana izbrisano 8.280 milijardi dolara vrijednosti

Nakon jučerašnjeg pada, S&P 500 indeks sada je 29,5 posto ispod svoje rekordne razine, dosegnute 19. veljače. To znači da je duboko u području 'medvjeda', više od 20 posto ispod svoje prethodne rekordne razine, ali i da je od tada izbrisano oko 8.280 milijardi dolara tržišne vrijednosti dionica.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer oštro pale, pri čemu je STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica izgubio gotovo 5 posto i skliznuo na najnižu razinu od 2012. godine.

Londonski FTSE indeks pao je, pak, 4,01 posto, na 5.151 bod, dok je frankfurtski DAX potonuo 5,31 posto, na 8.742 boda, a pariški CAC 5,75 posto, na 3.881 bod.

