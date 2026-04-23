SJEDNICA U ZABOKU

Milanović: 'Europska unija nije ratni projekt, u što se pretvara iz dana u dan'

Zabok: Predsjednik Milanović sudjelovao na svečanoj skupštini Krapinsko-zagorske županije
VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
23.04.2026.
u 15:37

Posebno je naglasio da Hrvatska mora biti vrlo oprezna ako je se uvlači, bilo planski, bilo po inerciji, u neka nova globalna neprijateljstva s nekim državama

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u četvrtak na svečanoj sjednici u povodu Dana Krapinsko-zagorske županije da je Zagorje među najuspješnijima u korištenju europskih fondova, ali i upozorio na slabosti hrvatskog gospodarstva i pretvaranje EU u ratni projekt. Milanović je ocijenio da je Krapinsko-zagorska županija primjer uspješnog korištenja europskih sredstava i gospodarskog napretka. "Vi ste među najboljima i to zaslužuje respekt", rekao je dodavši da su projekti financirani europskim novcem važni za podizanje standarda, ali ne i dovoljni za dugoročnu konkurentnost.

Upozorio je na ograničenja hrvatskog gospodarstva i ovisnost o uvozu. "Koliko smo konkurentni u strateškim stvarima? Hrana? Pa mi ne proizvodimo hranu. Mi ništa ne proizvodimo za svoje potrebe", kazao je Milanović. EU proizvodi skoro sve kategorije hrane za svoje potrebe, i malo više. To je velika stvar, sve što gledaš u EU, sve se proizvodi u EU, ali ne proizvode svi jednako, dodao je. "Europska unija je projekt mira i sigurnosti, a ne ratni projekt, u što se pretvara iz dana u dan, dok ovdje sjedimo", rekao je Milanović.

Niz je pokušaja naoružavanja EU, a to više nije mirovni projekt. "Mi smo dio društva u kojem se kuju veliki planovi, u čijem strateškom promišljanju mi skoro da i ne možemo sudjelovati. Premali smo, a tiču nas se vraški", kazao je. Njemačka ima 250.000 vojnika, a koja je perspektiva da ih ima milijun. "Jako mala, nikakva, s obzirom na kulturu i pravni poredak Njemačke. Ljudi neće u vojsku". Koje su šanse da Hrvatska sa 17.000 vojnika na papiru, a 13.000 u stvarnosti dođe na 50.000 s pričuvom, što je minimum minimuma za početak planiranja neke obrambene vizije. Koje su šanse za to? Manje od malih, smatra Milanović.

Hrvatska mora biti oprezna ako je se uvlači u globalna neprijateljstva

Hrvatska, u stvari, nema neprijatelja, ima samo Srbiju s kojom nikako da uskladi odnose. "Bilo bi super kad bi to bilo moguće, ali nije moguće i za to zaista ne vidim krivce u Hrvatskoj. Mi radimo sa svoje strane sve što možemo", rekao je. Posebno je naglasio da Hrvatska mora biti vrlo oprezna ako je se uvlači, bilo planski, bilo po inerciji, u neka nova globalna neprijateljstva s nekim državama. "Ne želimo sukob, ne želimo konflikt. Imamo li pravo na tu vrstu vanjske politike? Naša je egzistencijalna potreba da budemo svoji na svome, ali ne s lisnicom u džepu, i tako više nitko ne nosi novac u džepu, nego sa svojom pameću i prosudbama što je za nas dobro, a što nije", istaknuo je Milanović.

Svečanoj sjednici Županijske skupštine nazočio je i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, koji je istaknuo da se politika ravnomjernog razvoja najbolje vidi upravo na primjeru Krapinsko-zagorske županije. Naveo je da se kroz nacionalne i europske programe provodi niz ulaganja u obrazovanje, zdravstvenu infrastrukturu i razvojne projekte, uključujući obnovu bolnice u Krapinskim Toplicama, izgradnju centra u Stubičkom Golubovcu te projekte u Stubičkim Toplicama.

Župan Željko Kolar istaknuo je da će investicijski ciklus županije do kraja 2027. dosegnuti 240 milijuna eura. Posebno je izdvojio projekte jednosmjenske i cjelodnevne nastave, za koje je potpisano 17 ugovora o dogradnji škola i izgradnji sportskih dvorana, uz očekivanje dodatnih ugovora, čime će se obuhvatiti sve škole na području županije. Naglasio je i značaj ulaganja u zdravstveni sustav, osobito u specijalne bolnice u Krapinskim i Stubičkim Toplicama, kao i opremanje zdravstvenih ustanova. Uz investicije, istaknuo je i socijalne i obrazovne programe, uključujući stipendije, podršku djeci s posebnim potrebama te projekte zaštite od nasilja.

Dabro u šokantnom mailu podnio ostavku
NOVA STRANICA

Komunisti su ovom odlukom sami sebi skrojili izbornu klopku: Strateški manevar pokazao se kao katastrofalna greška

Na današnji dan, 23. travnja 1990. godine, tada Socijalistička Republika Hrvatska izašla je na prve višestranačke izbore. Plebiscitarno izjašnjavanje naroda koji je svoj glas dao za demokraciju i suverenost bio je događaj koji je stavio točku na "i" 45 godina duge komunističke vladavine i jednopartijskog sustava, čime je 'postavljeno platno' za novu političku sliku Hrvatske.

Vlatka Kolarović
PRELAZAK NA NOVU FUNKCIJU

Poznata voditeljica i urednica Vlatka Kolarović nakon 27 godina odlazi s HTV-a: 'Emitirali smo zadnju emisiju...'

U protekle tri sezone emitirali smo oko stotinu emisija te smo pročitali i razgovarali o isto toliko knjiga, a u studiju nam je bilo oko 400 gostiju. I sad će nekoliko tjedana, sve do početka ljetne sheme, biti stanka da bi se onda u lipnju krenulo s reprizama pa će se do kraja rujna moći ponovno pogledati ovosezonske emisije "Kluba čitatelja", rekla je Kolarović

