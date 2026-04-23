Milanović: 'Europska unija nije ratni projekt, u što se pretvara iz dana u dan'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u četvrtak na svečanoj sjednici u povodu Dana Krapinsko-zagorske županije da je Zagorje među najuspješnijima u korištenju europskih fondova, ali i upozorio na slabosti hrvatskog gospodarstva i pretvaranje EU u ratni projekt. Milanović je ocijenio da je Krapinsko-zagorska županija primjer uspješnog korištenja europskih sredstava i gospodarskog napretka. "Vi ste među najboljima i to zaslužuje respekt", rekao je dodavši da su projekti financirani europskim novcem važni za podizanje standarda, ali ne i dovoljni za dugoročnu konkurentnost.

Upozorio je na ograničenja hrvatskog gospodarstva i ovisnost o uvozu. "Koliko smo konkurentni u strateškim stvarima? Hrana? Pa mi ne proizvodimo hranu. Mi ništa ne proizvodimo za svoje potrebe", kazao je Milanović. EU proizvodi skoro sve kategorije hrane za svoje potrebe, i malo više. To je velika stvar, sve što gledaš u EU, sve se proizvodi u EU, ali ne proizvode svi jednako, dodao je. "Europska unija je projekt mira i sigurnosti, a ne ratni projekt, u što se pretvara iz dana u dan, dok ovdje sjedimo", rekao je Milanović.

Niz je pokušaja naoružavanja EU, a to više nije mirovni projekt. "Mi smo dio društva u kojem se kuju veliki planovi, u čijem strateškom promišljanju mi skoro da i ne možemo sudjelovati. Premali smo, a tiču nas se vraški", kazao je. Njemačka ima 250.000 vojnika, a koja je perspektiva da ih ima milijun. "Jako mala, nikakva, s obzirom na kulturu i pravni poredak Njemačke. Ljudi neće u vojsku". Koje su šanse da Hrvatska sa 17.000 vojnika na papiru, a 13.000 u stvarnosti dođe na 50.000 s pričuvom, što je minimum minimuma za početak planiranja neke obrambene vizije. Koje su šanse za to? Manje od malih, smatra Milanović.

Hrvatska mora biti oprezna ako je se uvlači u globalna neprijateljstva



Hrvatska, u stvari, nema neprijatelja, ima samo Srbiju s kojom nikako da uskladi odnose. "Bilo bi super kad bi to bilo moguće, ali nije moguće i za to zaista ne vidim krivce u Hrvatskoj. Mi radimo sa svoje strane sve što možemo", rekao je. Posebno je naglasio da Hrvatska mora biti vrlo oprezna ako je se uvlači, bilo planski, bilo po inerciji, u neka nova globalna neprijateljstva s nekim državama. "Ne želimo sukob, ne želimo konflikt. Imamo li pravo na tu vrstu vanjske politike? Naša je egzistencijalna potreba da budemo svoji na svome, ali ne s lisnicom u džepu, i tako više nitko ne nosi novac u džepu, nego sa svojom pameću i prosudbama što je za nas dobro, a što nije", istaknuo je Milanović.

Svečanoj sjednici Županijske skupštine nazočio je i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, koji je istaknuo da se politika ravnomjernog razvoja najbolje vidi upravo na primjeru Krapinsko-zagorske županije. Naveo je da se kroz nacionalne i europske programe provodi niz ulaganja u obrazovanje, zdravstvenu infrastrukturu i razvojne projekte, uključujući obnovu bolnice u Krapinskim Toplicama, izgradnju centra u Stubičkom Golubovcu te projekte u Stubičkim Toplicama.

Župan Željko Kolar istaknuo je da će investicijski ciklus županije do kraja 2027. dosegnuti 240 milijuna eura. Posebno je izdvojio projekte jednosmjenske i cjelodnevne nastave, za koje je potpisano 17 ugovora o dogradnji škola i izgradnji sportskih dvorana, uz očekivanje dodatnih ugovora, čime će se obuhvatiti sve škole na području županije. Naglasio je i značaj ulaganja u zdravstveni sustav, osobito u specijalne bolnice u Krapinskim i Stubičkim Toplicama, kao i opremanje zdravstvenih ustanova. Uz investicije, istaknuo je i socijalne i obrazovne programe, uključujući stipendije, podršku djeci s posebnim potrebama te projekte zaštite od nasilja.