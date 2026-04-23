Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TERETE GA ZA UBOJSTVO I POKUŠAJ UBOJSTVA

Optuženi zaštitar u tri tjedna drugi put otkazao punomoć odvjetnicima, sud mu naložio da plati 400 eura zbog odgode rasprave

Zagreb: Zaštitar na Žitnjaku ubio čovjeka, policijski očevid je u tijeku
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Ivana Jakelić
23.04.2026.
u 15:51

Pavlović se tereti za ubojstvo Antonija Dražića (36) i pokušaj ubojstva njegova brata Deana Dražića

Iako mu se suđenje približilo kraju, Siniša Pavlović (49), zaštitar Noky Securityja kojem se sudi zbog ubojstva Antonija Dražetića, koji je s bratom provalio u tvornicu TPK na Žitnjaku, povukao je novi potez. Otkazao je punomoć svojim novim odvjetnicima. A kako je optužen za ubojstvo i pokušaj ubojstva, mora imati odvjetnika: ili onog kojeg će sam izabrati ili onog kojeg će mu sud postaviti po službenoj dužnosti. U oba slučaja, odvjetnicima treba neko vrijeme za uvid u spis, pa Pavlovićevo otkazivanje punomoći zapravo znači da je suđenje prolongirano za neko vrijeme.

Prema optužnici, Pavlović se tereti za ubojstvo Antonija Dražića (36) i pokušaj ubojstva njegova brata Deana Dražića. Optužnica protiv Pavlovića podignuta je krajem 2024., postala je pravomoćna u siječnju 2025., a njome ga se tereti da je 21. srpnja 2024. u 16.20 u krugu tvornice TPK Nova, u kojoj je radio kao zaštitar, uočio dvojicu muškaraca koji su, kako je u optužnici navelo tužiteljstvo, činili protupravne radnje. Kada su ugledali zaštitara, počeli su bježati. Pavlović im je povikao. "Stanite ili ću pucati!"

No muškarci nisu stali, a Pavlović se tereti da je ispalio nekoliko hitaca iz službenog pištolja u njihovu smjeru. Jedan ispaljeni hitac pogodio je Antonija Dražića u tijelo, nanijevši mu prostrijelnu ranu, od koje je i preminuo. Nakon što je Antonijo Dražić pogođen, njegov brat ga je odvukao u obližnju šumu, a zatim je u pomoć zvao i neke svoje prijatelje te policiju. Pavlović se nakon pucnjave bio udaljio, no malo kasnije je nađen i priveden. On je, kako je kasnije utvrđeno, ispalio četiri hica. Tužiteljstvo tvrdi da je Pavlović namjerno pucao u leđa bjeguncima, dok Pavlović tvrdi da je pucao u zrak.

Bilo je predviđeno da u nastavku suđenja iskaz da vještak, no dan prije zakazanog ročišta odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić obavijestili su sud da više ne zastupaju Pavlovića. Zašto je zaštitar donio takvu odluku nije poznato, no vrlo je vjerojatno da se s odvjetnicima nije mogao dogovoriti oko koncepta obrane. Prije nekoliko tjedana, kada je postupak protiv njega krenuo iz početka, zbog izmjene sudskog vijeća, Pavlović je otkazao punomoć i odvjetniku Ljubi Pavasoviću Viskoviću koji ga je zastupao od uhićenja.

 "U tri tjedna ste dva puta otkazali punomoći odvjetnicima. Znali ste da je nastavak suđenja danas i da morate imati odvjetnika, a niste ga angažirali. Zbog toga moramo odgoditi današnje ročište i to na vaš trošak. Taj trošak iznosi 400 eura i morate ga platiti u roku od dva tjedna od kada rješenje postane pravomoćno. Od predsjednika suda sada ćemo zatražiti da vam dodijeli odvjetnika po službenoj dužnosti", kazala je Pavlović Ana Mariji Pavičić.

Imenovanje odvjetnika po službenoj dužnosti znači da Pavlović više neće moći izmjenama branitelja odgađati proces. Pavković je u ovom postupku, kojeg obilježavaju promijene sudskog vijeća i otkazi punomoći odvjetnicima već iznio obranu u kojoj je, među ostalim, naveo i da je kao zaštitar radio 22 godine. Opisujući što se dogodilo tog dana, kazao je kako je dobio poziv iz centrale u kojem mu je rečeno da se oglasio alarm u tvornici TPK Nova.

"Znao sam do koje zgrade moram doći, ali nisam žurio da se ne sretnem s provalnicima. Da mogu vratiti vrijeme, kasnio bih još više. Dao bih im 150 eura samo da ih ne sretnem. Kada sam stigao na mjesto provale, vidio sam trojicu s fantomkama. Vikao sam: "Stoj, pucat ću!" Nakon toga sam ispalio hitac u zrak. Nisam imao namjeru nikoga raniti. Od ograde se ne vidi cijela livada, nisam znao koliko ih ima. Strepio sam jer nisam znao imaju li oružje", kazao je Pavlović.

Dodao je da je netko vikao: "Pucaj, pucaj", da bi potom rekao kako je moguće i da je netko zapravo vikao: "Puca, puca!" "Možda sam ispalio jedan hitac i kad mi je ruka klonula. Nisam znao koliko sam metaka ispalio, tek kada sam izvadio spremnik vidio sam da ih je nedostajalo četiri. Sve sam hice, osim jednog ispalio u zrak, a taj sam ispalio kada se jedan od mladića okrenuo prema meni. Možda je to bio okidač. Moguće da sam taj zadnji hitac ispalio prema njemu. Teško mi je. Sudi mi se kao osobi koja bi mogla hladnokrvno ubiti nekoga, što nije istina. Imam četvero djece, jedno teško bolesno", branio se Pavlović.

Ključne riječi
ubojstvo zaštitar ubojstvo Siniša Pavlović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
5
NOVA STRANICA

Komunisti su ovom odlukom sami sebi skrojili izbornu klopku: Strateški manevar pokazao se kao katastrofalna greška

Na današnji dan, 23. travnja 1990. godine, tada Socijalistička Republika Hrvatska izašla je na prve višestranačke izbore. Plebiscitarno izjašnjavanje naroda koji je svoj glas dao za demokraciju i suverenost bio je događaj koji je stavio točku na “i” 45 godina duge komunističke vladavine i jednopartijskog sustava, čime je 'postavljeno platno' za novu političku sliku Hrvatske.

Vlatka Kolarović
Video sadržaj
3
PRELAZAK NA NOVU FUNKCIJU

Poznata voditeljica i urednica Vlatka Kolarović nakon 27 godina odlazi s HTV-a: 'Emitirali smo zadnju emisiju...'

U protekle tri sezone emitirali smo oko stotinu emisija te smo pročitali i razgovarali o isto toliko knjiga, a u studiju nam je bilo oko 400 gostiju. I sad će nekoliko tjedana, sve do početka ljetne sheme, biti stanka da bi se onda u lipnju krenulo s reprizama pa će se do kraja rujna moći ponovno pogledati ovosezonske emisije "Kluba čitatelja", rekla je Kolarović

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!