Optuženi zaštitar u tri tjedna drugi put otkazao punomoć odvjetnicima, sud mu naložio da plati 400 eura zbog odgode rasprave

Iako mu se suđenje približilo kraju, Siniša Pavlović (49), zaštitar Noky Securityja kojem se sudi zbog ubojstva Antonija Dražetića, koji je s bratom provalio u tvornicu TPK na Žitnjaku, povukao je novi potez. Otkazao je punomoć svojim novim odvjetnicima. A kako je optužen za ubojstvo i pokušaj ubojstva, mora imati odvjetnika: ili onog kojeg će sam izabrati ili onog kojeg će mu sud postaviti po službenoj dužnosti. U oba slučaja, odvjetnicima treba neko vrijeme za uvid u spis, pa Pavlovićevo otkazivanje punomoći zapravo znači da je suđenje prolongirano za neko vrijeme.

Prema optužnici, Pavlović se tereti za ubojstvo Antonija Dražića (36) i pokušaj ubojstva njegova brata Deana Dražića. Optužnica protiv Pavlovića podignuta je krajem 2024., postala je pravomoćna u siječnju 2025., a njome ga se tereti da je 21. srpnja 2024. u 16.20 u krugu tvornice TPK Nova, u kojoj je radio kao zaštitar, uočio dvojicu muškaraca koji su, kako je u optužnici navelo tužiteljstvo, činili protupravne radnje. Kada su ugledali zaštitara, počeli su bježati. Pavlović im je povikao. "Stanite ili ću pucati!"

No muškarci nisu stali, a Pavlović se tereti da je ispalio nekoliko hitaca iz službenog pištolja u njihovu smjeru. Jedan ispaljeni hitac pogodio je Antonija Dražića u tijelo, nanijevši mu prostrijelnu ranu, od koje je i preminuo. Nakon što je Antonijo Dražić pogođen, njegov brat ga je odvukao u obližnju šumu, a zatim je u pomoć zvao i neke svoje prijatelje te policiju. Pavlović se nakon pucnjave bio udaljio, no malo kasnije je nađen i priveden. On je, kako je kasnije utvrđeno, ispalio četiri hica. Tužiteljstvo tvrdi da je Pavlović namjerno pucao u leđa bjeguncima, dok Pavlović tvrdi da je pucao u zrak.

Bilo je predviđeno da u nastavku suđenja iskaz da vještak, no dan prije zakazanog ročišta odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić obavijestili su sud da više ne zastupaju Pavlovića. Zašto je zaštitar donio takvu odluku nije poznato, no vrlo je vjerojatno da se s odvjetnicima nije mogao dogovoriti oko koncepta obrane. Prije nekoliko tjedana, kada je postupak protiv njega krenuo iz početka, zbog izmjene sudskog vijeća, Pavlović je otkazao punomoć i odvjetniku Ljubi Pavasoviću Viskoviću koji ga je zastupao od uhićenja.

"U tri tjedna ste dva puta otkazali punomoći odvjetnicima. Znali ste da je nastavak suđenja danas i da morate imati odvjetnika, a niste ga angažirali. Zbog toga moramo odgoditi današnje ročište i to na vaš trošak. Taj trošak iznosi 400 eura i morate ga platiti u roku od dva tjedna od kada rješenje postane pravomoćno. Od predsjednika suda sada ćemo zatražiti da vam dodijeli odvjetnika po službenoj dužnosti", kazala je Pavlović Ana Mariji Pavičić.

Imenovanje odvjetnika po službenoj dužnosti znači da Pavlović više neće moći izmjenama branitelja odgađati proces. Pavković je u ovom postupku, kojeg obilježavaju promijene sudskog vijeća i otkazi punomoći odvjetnicima već iznio obranu u kojoj je, među ostalim, naveo i da je kao zaštitar radio 22 godine. Opisujući što se dogodilo tog dana, kazao je kako je dobio poziv iz centrale u kojem mu je rečeno da se oglasio alarm u tvornici TPK Nova.

"Znao sam do koje zgrade moram doći, ali nisam žurio da se ne sretnem s provalnicima. Da mogu vratiti vrijeme, kasnio bih još više. Dao bih im 150 eura samo da ih ne sretnem. Kada sam stigao na mjesto provale, vidio sam trojicu s fantomkama. Vikao sam: "Stoj, pucat ću!" Nakon toga sam ispalio hitac u zrak. Nisam imao namjeru nikoga raniti. Od ograde se ne vidi cijela livada, nisam znao koliko ih ima. Strepio sam jer nisam znao imaju li oružje", kazao je Pavlović.

Dodao je da je netko vikao: "Pucaj, pucaj", da bi potom rekao kako je moguće i da je netko zapravo vikao: "Puca, puca!" "Možda sam ispalio jedan hitac i kad mi je ruka klonula. Nisam znao koliko sam metaka ispalio, tek kada sam izvadio spremnik vidio sam da ih je nedostajalo četiri. Sve sam hice, osim jednog ispalio u zrak, a taj sam ispalio kada se jedan od mladića okrenuo prema meni. Možda je to bio okidač. Moguće da sam taj zadnji hitac ispalio prema njemu. Teško mi je. Sudi mi se kao osobi koja bi mogla hladnokrvno ubiti nekoga, što nije istina. Imam četvero djece, jedno teško bolesno", branio se Pavlović.