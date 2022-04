Plenković bocnuo Grbina: Vidim da su vas stavili na kraj klupe, to govori o snazi SDP-a

Nakon stanke, danas je započela 11. sjednica Hrvatskog sabora i to aktualnim prijepodnevom u kojem Vlada odgovara na pitanja zastupnika.

- Puno vas bolje vidim sad, puno je ugodniji pogled sada, bez dva pleksiglasa - dočekao je zastupnike predsjednik Sabora Gordan Jandroković, aludirajući na mjere koje su ukinute.

Saborske zastupnike do ljeta očekuje vrlo intenzivan rad, jer na utvrđenom dnevnom redu više od 140 točaka, gotovo polovicu predložila je oporba, a brojna su i izvješća raznih tijela.

Sasvim je izvjesno da će se dnevni red tijekom zasjedanja još dopunjavati. I na početku sjednice dopunjen je sa devet novih točaka. Uz ‘aktualno prijepodne’, koje se održava na početku svake nove sjednice, Sabor će u srijedu raspraviti i premijerova izvješća o sastancima Europskog vijeća.

Na aktualnom prijepodnevu oko 40 zastupnika postavlja pitanja, a ždrijebom je odlučeno kako će prvo pitanje postaviti Hrvoje Zekanović (nezavisni zastupnik), a zadnje Stipo Mlinarić (DP).

Zekanović je raspravu započeo temom pomilovanja Josipa Perkovića te Zdravka Mustača, a dotaknuo se i Milanovića za kojeg je rekao da je ''glasnogovornik Kremlja''.

- HDZ je protiv, to smo rekli vrlo jasno. Smatramo da ovakva inicijativa treba ići od onih koji za to imaju naslov. Nekidan je ova propala ekipa u Splitu odvela Splićane na izbore, govorili su o aluziji o smokvinom listu. Ovo ovdje je krošnja listova na štetu onih koji su potpisali apel i mislim da je to velika slabost onoga tko je trebao podnositi zahtjev, a možda i najviše možda slabost onoga koji šuti cijelo vrijeme. I krošnja listova, i nepotrebno uvlačenje heroja Domovinskoga rata u jednu temu koja će izazvati podjele. Očito je to orkestar gdje se prave nevješti, no Hrvatska je vidjela puno takvih orkestra - komentirao je Plenković.

Podsjetio je kako je predsjednik Republike Zoran Milanović u predsjedničkoj kampanji govorio da neće koristiti institut pomilovanja, navevši kako na 275 zahtjeva koje je Ministarstvo pravosuđa proslijedilo Milanoviću on nije odgovorio niti na jedan.

- Ova opaska o glasnogovorniku Kremlja je vrlo zanimljiva - mi smo jedina članica koja ima Nacionalno vijeće za sigurnost, a da se u 55 dana nismo sastali. Pitanje je i hoće li ga biti, nama kao Vladi ne treba, mi smo svoje odluke donijeli. Oni koji čine štetu, neka se zapitaju jesu li za to dobili mandat - dodao je Plenković, na što je Zekanović odgovorio da možda ''ne bi bilo Domovinskog rata da nije bilo Perkovića i Mustača''.

Zastupnica Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec upitala je Plenkovića što je bilo toliko jako da je premijer stao iza ministra Ivana Paladine.

- Ministar je ovdje, bit će i za njega pitanja. Kad smo razmišljali tko će biti novi ministar, onda smo zbog obnove išli s čovjekom koji dobro zna Vladu i ima moj respekt, no svi su se obrušili na njega. Onda smo da bismo, eto, valjda, osluhnuli stručnjake i praktičare , posegnuli za čovjekom koji ima iskustva s vođenjem i realizacijom projekta. I opet sad nije dobro - odgovorio je Plenković.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je, na upit HDZ-ova Gari Cappellija o pristupanju Hrvatske OECD-u, kako je to jedan od strateških prioriteta uz ulazak u Schengen i uvođenje eura.

Poručio je da bi pristupanje OECD-u značilo puno za Hrvatsku, prije svega za nacionalnu reformu, poboljšanje investicijske klime, unapređenje korporativnog upravljanja tvrtki u državnom vlasništvu te borbu protiv korupcije u međunarodnim poslovnim transakcijama.

Pitanje o pomilovanjima, rekonstrukciji Vlade te obnovi od potresa postavila je Sandra Benčić (Možemo!).

- Upravo ste vi odgovorni što ste izgradili ukupno nula zamjenskih kuća. Nakon dvije godine, da ste pozvali Grunfa iz Alana Forda, više biste sagradili - komentirala je Benčić te pozvala premijera na ostavku, na što je odgovorio Plenković:

- Moram priznati da ne znam pratite li vi medije, što mi imamo s Perkovićem i Mustačem? Gledajte na Pantovčak, tamo je orkestar koji podržavate. Ovakvo besramno izvrtanje teza je samo vaše. Možete vi tu pjevati još dvije godine, ali nećete vidjeti izvanredne izbore. Pogledajte sve izazove koje smo imali, na nogama smo. Što ste vi napravili za Zagreb? Koji je vaš rezime? Imate više od 100 milijuna eura u sefu, ministri su morali ići tamo da bi vam crtali. Nemojte se smijati. Što ste vi učinili za neka sredstva koja su stigla? Ništa. Te vaše teze o Perković i Mustač su smiješne.

- Što se tiče obnove i ministra Paladine, on će odgovarati na svoje privatne stvari, to nema nikakve veze s onim za što je zadužen - dodao je.

Peđa Grbin (SDP) upozorio je premijera kako Vlada nije donijela adekvatan paket mjera te upitao kada će doći rekonstrukcija Vlade.

- Vidim da su vas stavili na kraj klupe, to govori o snazi SDP-a. Sada smo otkrili da ste vi bili jedan onaj muljator koji je koristio naknadu za odvojen život pa mi je ispod razine da vi nama nešto prigovarate. Vi biste trebali šutjeti još jedno godinu dana da se zaboravi to što ste učinili. Vi hladno, bez da trepnete, ponovno nama docirate. Zadnji put ste mi još i Zvonku napali, zajedno s Milanovićem. Toliko ste bezobrazni i niski da nama imputirate tezu da smo mi naručili Markača i Perkovića. Pa jeste li vi normalni? Kako vas nije sram? Vaših kolega bi trebalo biti jako sram i oni bi se trebali zapitati mogu li oni nešto s takvim čovjekom. To je bit - odgovorio je Plenković pa nabrojao mjere koje je Vlada donijela.

- Pa jel vi spavate? Možda je vrijeme za vašu imploziju i da vas vaši kolege rekonstruiraju. Mi radimo svaki dan, a što vi radite s naknadama za odvojeni život, to predlažem da radite u tišini da vas nitko ne vidi - dodao je.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) osvrnuo se na demografiju Hrvatske.

- Pitanje demografije je presudno za opstanak hrvatskog naroda, podaci koje smo vidjeli nakon popisa stanovništva su doslovno alarmantni za sve nas. To nije posljedica neke akutne situacije, to je kronični problem. Stablo će nam ići prema gore, to znači da ćemo starjeti i godišnje će nam puno više ljudi umirati nego sada. Mi smo napravili puno mjera koje imaju demografski karakter. Sutra će Fuchs predstaviti natječaj u okviru NPOO-a gdje će se raspisati natječaj od 1,2 milijarde kuna za dječje vrtiće - kazao je pa pokazao kartu ulaganja vrtića od 2017. godine do danas.

- Gotovo 500 vrtića je ili izgrađeno ili dograđeno. Naša je ambicija da djeca budu uključena u vrtiće do EU razine, što je oko 91 posto. Kada to osiguramo, onda ćemo osigurati njihovo kvalitetno obrazovanje. Program 'Biram Hrvatsku' je u inicijalnoj fazi, ta mjera je poticajna - odgovorio je Plenković, na što je Pavliček predložio da bi trebalo biti formirano zasebno ministarstvo koje se fokusira na demografiju.

>> VIDEO Stanovnici na istoku Ukrajine u strahu od novih napada: 'Nemamo benzina, nema vode, nema struje... ničega!'