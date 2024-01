VKS-u je sporan iskaz policijskog pouzdanika koji je tajno snimio 20.000 razgovora s 570 osoba

Ponavljanje je majka znanja. Tako kaže latinska poslovica. A to ponavljanje, u slučaju hrvatskog pravosuđa, može biti opetovano pa će se eto Davoru Čizmoku i Damiru Handanoviću, za dvostruko ubojstvo počinjeno 2004. u Osijeku, suditi - četvrti put. Jer je Visoki kazneni sud (VKS) ukinuo nepravomoćnu presudu Županijskog suda u Osijeku, kojom su u veljači 2023. njih dvojica bila nepravomoćno osuđena na višegodišnje zatvorske kazne: Čizmok na 34, a Handanović na 21 godinu zatvora.

VKS je nepravomoćnu presudu ukinuo jer je prihvatio žalbe optuženika. Presuda koja je sada ukinuta, bila je treća. Prema optužnici Čizmok i Handanović se terete za ubojstvo Pere Martića (38) i njegove prijateljice Jadranke Modrić (26) u ožujku 2004.u bivšem hotelu Turist u Osijeku. Handanovića se tereti da je naručio Martićevo ubojstvo kako bi preuzeo njegove poslove upravljanja Automat klubom i aparatima za igre na sreću, a za što je Čizmoku navodno ponudio 100.000 eura. Jadranka Modrić, prema optužnici je bila kolateralna žrtva.

Čizmok i Handanović su uhićeni devet godina nakon tog zločina, s tim da su prije uhićenja bili godinu i pol tajno praćeni i prisluškivani što je rezultiralo s 20.000 tajno snimljenih razgovora koje je Handanović vodio s 570 osoba koje su bile obuhvaćene tajnim mjerama. Na prvom suđenju, 2014. na Županijskom sudu u Osijeku bili su nepravomoćno oslobođeni optužbi, no tu je presudu ukinuo Vrhovni sud. Na ponovljenom suđenju su 2017. nepravomoćno osuđeni i to Čizmok na maksimalnih 40 godina zatvora, a Handanović na 31. I tu je presudu ukinuo Vrhovni sud, pa su na trećem suđenju u veljači 2023. njih dvojica ponovo osuđeni na 34, odnosno 19 godina zatvora, a tu je presudu ukinuo VKS, naloživši četvrto suđenje.

Slučaj ubojstva Pere Martića i Jadranke Modrić dugo se vodio kao tzv. hladni slučaj. I bio je prvi kojeg je riješio tzv. Odjel za hladne slučajeve koji je svojevremeno bio osnovan u MUP-u dok je ministar policije bio Šime Lučin, a ravnatelj Ranko Ostojić. U međuvremenu je taj odjel rasformiran, pa se starim i hladnim slučajevima i dalje bavi standardna kriminalistička policija. U svakom slučaju, policija je svojevremeno do Čizmoka i Handanovića došla zahvaljujući Igoru Vukoviću, koji je tvrdio da zna tko je počinio ubojstva u hotelu Turist. Pa je pristao biti policijski pouzdanik, što znači da je bio ozvučen kada se nalazio s Čizmokom i Handanovićem, što je rezultiralo sa spomenutih 20.000 tajno snimljenih razgovora.

Iskaz Vukovića, pokazao se i kao najveći problem ovog postupka. Jer su ga sudska vijeća jednom smatrala nevjerodostojnim, a dva puta vjerodostojnim iskazom. Njegov iskaz, razlog je zašto je presuda, barem po obrazloženju VKS-a i sada ukinuta. Čizmok i Handanović žalili su se zbog bitnih povreda kaznenog postupka jer je Vuković saslušan izvanraspravno. No VKS im nije dao za pravo, jer je saslušanje obavljeno uz suglasnost stranka. Međutim, prihvaćeni su navodi njihovih žalbi u kojma su naveli da se ono o čemu je Vuković iskazivao bolje trebalo provjeriti. Odnosno potvrditi iskazima drugih svjedoka. Po Čizmoku i Handanoviću, Vuković je nevjerodostojan svjedok koji je davao različite iskaze. Sporno im je što nije razjašnjeno je li točno da je Vuković tražio dva milijuna kuna kako bi promijenio iskaz, o čemu je iskazivao jedan svjedok, čije je svjedočenje sud odbacio. Isto tako sporno im je i što je Vukovićev opis ubojstva Jadranke Modrić u suprotnosti s nalazom i mišljenjem vještaka. U žalbi se problematizira i Vukovićeva izjava o pismu pohranjen u sefu na Viru u kojem je navedeno sve što on zna o ubojstvu Pere Martića, no svjedoci nisu potvrdili njegove navode o postojanju pisma...

Uglavnom, VKS je smatrao da u Vukovićevom iskazu ima dosta nelogičnosti koje treba bolje razjasniti, pa je presudu ukinuo, vratio spis Županijskom sudu u Osijeku na ponovno suđenje, s uputom da se Vuković ponovo sasluša, da ga se zatraži da pojasni nejasnoće u iskazima jer VKS smatra da je njegov iskaz presudan za utvrđivanje dokazanosti ili nedokazanosti počinjenih kaznenih djela.

