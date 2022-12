Vješci, sile nečiste, Crveni mag i bullymag u Čarobnoj zemlji

Je li Andrej Plenković vještac? Njegova izjava da ima toliko istančane radare i filtere da mu je u tri sekunde jasno tko ima kakvu agendu mogla bi se svrstati u nadnaravne sposobnosti, a broj ljudi, i to ne samo u stranci, koji vjeruju da on čini čuda, dodatan je doprinos toj tezi. Dobro, desnu ruku na srce, teza je pomalo nategnuta za potrebe uvoda u temu jer u pretežito katoličkoj zemlji zna se tko ima monopol na čuda. Stoga posebno čudi popularnost emisija na komercijalnim televizijama (javna ne voli komercijalu) u kojima se u sitne noćne sate ljudi podaju grijehu, pa umjesto da se iscjeđuju pred Mijom Khalifom (ne, nije to ime stadiona u Kataru) ili Bruceom Venturom, iscjeljuju se pred nekakvim Crvenim magom ili Snježanom koja drži ruke iznad svijeća i govori nešto poput: "Kojeg datuma ste rođeni? Aha, da... Sve mi je sad jasno".