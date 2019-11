Vjeroučitelj koji je dirnuo Hrvatsku: Vladajući misle da je posao učitelja robotika

Šokiran sam, ali naravno i ugodno iznenađen, jer je velika većina komentara pozitivna, ljudi podržavaju štrajk, komentira danas vjeroučitelj koji je svojim sinoćnjim statusom na Faceu o učiteljskom štrajku u samo desetak sati skupio zamalo 6.000 lajkova, a u medijima koji su ga prenijeli desetke tisuća pregleda i stotine komentara.

Nastavnik Ivan Pokupec, podsjećamo, na svom je Faceu opisao učiteljsku svakodnevicu opterećenu teškim dječjim pričama i, među ostalim, napisao: ‘Nemate pojma što znači skrivečki davati djetetu pecivo jer je gladno.’ Post je uputio vladajućima, a dirnuo je mnoge.

- Što me izazvalo da napišem tako emotivan status? To je naša stvarnost, a zadnjih se dana pokušava unijeti podjele između nastavnika i ostalih zaposlenih. Isto tako, stekao sam dojam da ljudi koji odlučuju o nama zapravo ne razumiju naš posao. Misle da je to robotika, da mi nastavnici uđemo u učionicu, izverglamo svoje i odemo doma. A daleko je od toga. Nastavnički posao znači da smo često djeci zamjena za roditelja, emocionalna podrška, figura u koju se mogu ugledati i, na koncu, jedina reforma obrazovanja koju dobiju - pojašnjava motive Ivan Pokupec, koji predaje u jednoj križevačkoj osnovnoj školi.

I sam je, inače, roditelj, ima dvoje djece, a starija kćerkica je predškolac. U štrajku je, kaže, i radi bolje budućnosti svoje djece, jer smatra da zaslužuju učitelje s dignitetom i sveukupno bolje obrazovanje.

- Kao što sam rekao u postu, meni osobno tih 300-tinjak kuna, koliko bi mi porasla plaća da Vlada uvaži naše zahtjeve, ne znači ništa revolucionarno u životu moje obitelji. Ali, kad vidim koeficijente za plaću predsjednika Sabora ili čak, recimo, i zamjenika županija, jednostavno sve to skupa nije pravedno. Zar uistinu netko misli da posao predsjednika Sabora vrijedi pet-šest puta više od onog što s djecom rade učitelji? Ili da taj isti predsjednik Sabora vrijedi osam puta više od radnika Uljanika? - pita se križevački učitelj, koji je veći dio života proveo u Velikoj Gorici, a danas sa suprugom i dvoje djece živi na obiteljskom imanju u okolici Križevaca.

Politički je aktivan, član je aktivističke stranke Slobodna Hrvatska, ali, kaže, istupa kao privatna osoba i nikako ne bi želio da se štrajkom poigraju u funkciji kratkoročnog politikantskog dobitka. Jednako su mu odbojni i pokušaji da se na pitanju prosvjetarskog štrajka dijeli i svađa javni i privatni sektor.

- U opticaju je neka tobožnja teza da će, ako nama bude bolje, nekom drugom biti lošije. A to nije istina. Nikome neće biti ništa bolje, ako mi ostanemo podcijenjeni kao što smo sada. Ja ne tvrdim da je obrazovanje u Hrvatskoj danas super kvalitetno, ali ako ga se nastavi ovako tretirati, sve može samo kliziti nadolje. Ionako je već sve više administracije, sve manje rada s djecom i sve manje digniteta u toj struci - kazuje Pokupec, kojeg je javnost, recimo, imala prilike upoznati i lanjskog ljeta kad je prosvjedovao pred Ministarstvom zdravstva zbog smrti 21-godišnjeg Mattea Ružića, kojem je prvu pomoć pružio tim Hitne pomoći u kojem nije bilo liječnika.

Na prethodnim parlamentarnim izborima bio je nositelj liste koalicije ‘Nema prodaje’ u II. izbornoj jedinici, a svojevremeno je bio i član Živog zida, koji je napustio ‘zbog neslaganja s odnosom vodstva prema članstvu i načina vođenja stranke’. U razlozima zašto štrajka vladajućima je, među ostalim, poručio:’ Ne date mi slobodu raditi kako želim. OK. Ne date mi opremu za rad. OK. Zatrpavate me administracijom. OK. Zastrašujete me inspekcijama. OK. Uzeli ste mi svaku perspektivu za život nakon radnog vijeka. Ma O-K. Ali, molim vas, nemojte se bahatiti.’