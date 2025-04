Naš novinar iz Rima: U 48 sati više od 150 tisuća ljudi došlo je odati počast papi, velika je gužva

* U tijeku su pripreme za sprovod pape Franje koji je preminuo u ponedjeljak

* Više od 128 tisuća ljudi od srijede ujutro posjetilo je tijelo pape Franje

* Nakon sprovoda, Franjin lijes bit će prebačen u baziliku Svete Marije Velike

Tijek događaja:

10:50 - Naš novinar Dario Topić javio se iz Rima gdje prati ispraćaj Svetog oca.

- Do ovoga trenutka, 48 sati otkako je otvorena bazilika, 150 tisuća ljudi došlo je papi odati počast. Posjet je danas moguć do 18 sati. Red je sada dugačak nekoliko stotina metara - ispričao je Dario Topić. Dodao je kako trg može okupiti 250 tisuća ljudi. Angažirano je 400 čistača, komunalnih radnika, 150 vozila. Više od 2500 medicinskog osoblja... Na sprovod stižu brojni svjetski čelnici uključujući predsjednika SDAD-a Donalda Trumpa, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a u Rim idu i premijer Andrej Plenković te predsjednik Zoran Milanović.

10:20 - Redovi vjernika slijevaju se u baziliku sv. Petra tijekom cijele noći i u ranim jutarnjim satima u petak, posljednji dan oproštaja od pape Franje uoči njegova sprovoda u subotu. Bazilika je bila otvorena veći dio noći, zatvorivši svoja vrata samo tri sata između 2. 30 i 5.30 ujutro. „Noć je najintimniji trenutak, uvijek se noću Gospodin očituje. Bilo je vrlo dirljivo“, rekla je za AFP Nicoletta Tomassetti, 60-godišnja Talijanka koja je obišla papin odar.

Tijelo 88-godišnjeg pape, koji je umro u ponedjeljak u svojim sobama u vatikanskom Domu sv. Marte nakon što je pretrpio moždani udar, u srijedu je u svečanoj procesiji preneseno u baziliku sv. Petra. Od tada se gotovo 130.000 ljudi iz cijelog svijeta oprostilo od Pape, priopćio je Vatikan. "Čekamo satima i satima, ali ne osjećamo umor, ne osjećamo glad, ne osjećamo žeđ.", rekao je brat Wando, 40-godišnji brazilski kapucinski redovnik.

Lijes će biti zatvoren večeras u 20 sati. Kardinal kamerlenogo Kevin Farrell koji vodi svakodnevne poslove Vatikana do izbora novog pape, predvodit će "obred pečačenja lijesa". Očekuje se da će većina od 50 šefova država i 10 monarha koji su do sada potvrdili svoju prisutnost na sprovodu, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, danas stići u Rim.

Talijanska agencija za civilnu zaštitu procjenjuje da će ovog vikenda u Vječni Grad stići "nekoliko stotina tisuća" ljudi. Talijanske i vatikanske vlasti uvele su oko Trga svetog jake mjere sigurnosti, s tisućama volontera i policajaca raspoređenih na tom području, sustavom protiv dronova, snajperistima na krovovima i borbenim zrakoplovima spremnim za polijetanje. Konklava za izbor novog pape vjerojatno neće početi prije 6. svibnja. U međuvremenu, kardinali prisutni u Rimu koji su preuzeli privremeno upravljanje Katoličkom Crkvom od 1,4 milijarde članova sastajat će se svakodnevno na općim kongregacijama.

9:00 - Kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup u miru, predvodit će misu za papu Franju u nedjelju 27. travnja u 18 sati u crkvi sv. Jeronima u Rimu.

8:30 - Bazilika svetog Petra ostala je otvorena do 2:30 ujutro, a ponovno je otvorena jutros u 5:40 sati. Od jutra u srijedu, 23. travnja, u 11:00 sati do jutros u 8:00 sati više od 128.000 ljudi otišlo je u baziliku svetog Petra posjetiti tijelo pape Franje. Priopćio je to Tiskovni ured Svete Stolice.

8:00 -Tisuće vjernika čekale su u redovima satima kako bi odale posljednju počast papi Franji, čije je tijelo izloženo u bazilici svetog Petra uoči sprovoda zakazanog za subotu. Dugi redovi protezali su se oko Trga svetog Petra i okolnih ulica, prije nego što su hodočasnici ulazili u baziliku i hodali prema središnjem oltaru, gdje je na postolju izložen otvoreni lijes s tijelom Svetog Oca.

Komemoracija je započela u srijedu, a Vatikan je prvotno planirao zatvoriti vrata u ponoć. Ipak, zbog goleme navale vjernika, pristup je omogućen sve do 5:30 ujutro, a potom ponovno otvoren u 7 sati. "Nakon tri i pol sata čekanja u redu, noge su nas boljele i bili smo iscrpljeni. No vidjeli smo Franju i taj nas je trenutak duhovno osnažio", rekao je Richard Lamb iz New Jerseya, koji je sa suprugom doputovao u Vatikan.

Papa Franjo preminuo je u ponedjeljak ujutro u 88. godini života, u svojoj rezidenciji u Domu svete Marte u Vatikanu. Njegovih 12 godina pontifikata obilježila je želja za reformama podijeljene Crkve i česti sukobi s tradicionalistima koji su se protivili njegovim idejama. "Bio je divan papa. Strašno će mi nedostajati, kao da sam izgubila dio sebe", rekla je Rimljanka Alessandra Caccamo.

