Višak cjepiva protiv COVID-a: Pfizer/BioNTech predložili da EU plati pola za svaku otkazanu dozu

Pfizer Inc. i BioNTech su predložili Europskoj uniji, koja ima višak cjepiva protiv covida-19, da zemlje članice plate pola cijene, ili oko 10 eura, za svaku od oko 70 milijuna otkazanih doza, izvijestio je u nedjelju Financial Times. Reuters je u siječnju izvijestio da se vode razgovori između EU-a i ta dva proizvođača lijekova s ciljem da se broj doza cjepiva koje se Bruxelles obvezao kupiti ove godine smanji za do 500 milijuna doza, u zamjenu za višu cijenu.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada EU planira preinačiti zakone koji reguliraju farmaceutsku industriju vrijednu 148 milijardi dolara u nadi da će oživjeti ulaganja i povećati pristup lijekovima po pristupačnim cijenama, u vrijeme kada su zdravstveni proračuni iscrpljeni troškovima liječenja covida-19.

Pfizer je odbio komentirati izvješće FT-a, ali je rekao da su rasprave vođene "u dobroj vjeri svih strana" dok partner BioNTech i Europska agencija za lijekove (EMA) nisu odgovorili na Reutersov upit za komentar.

