Virska noć: Slavlje zajedništva, povijesti i ljubavi uz klapu Intrade

Na otoku Viru u srijedu, 13. kolovoza, slavi se Virska noć – događaj koji spaja tradiciju, pjesmu i spektakl, a posjetiteljima nudi pravi ljetni doživljaj u srcu sezone. Svečanosti započinju u 20 sati na prostranoj terasi restorana Kotarina, gdje će domaćini ugostiti prijatelje, poslovne partnere, uzvanike i goste Općine Vir. U toplom ambijentu uz pogled na more, uživat će se u odabranim delicijama i vrhunskoj hrani, dok lagani povjetarac nosi mirise ljeta.

Večer se nastavlja u 21 sat na pozornici Virskog ljeta, koja će pripasti legendama dalmatinske pjesme – Tomislavu Braliću i klapi Intrade. Njihovi moćni glasovi i prepoznatljive melodije ispunit će ljetnu noć emocijom, pjesmom i zajedničkim pjevanjem publike. Kao šećer na kraju, u 23 sata nebo iznad Vira obasjat će spektakularni vatromet, pretvarajući večer u pravi vizualni i glazbeni vrhunac ljeta.

Ova manifestacija nosi i snažnu simboliku – evocira daleku 1908. godinu, kada je 89 virskih obitelji otkupilo i podijelilo otok, steklo svoje zemljište i time slobodu. Taj povijesni čin udario je temelje budućem razvoju i prosperitetu otoka, a stoljeće kasnije Vir se potvrđuje kao mjesto otvorenog duha i najuspješnija turistička destinacija Zadarske županije, uvrštena i među deset najboljih u Hrvatskoj. Ove godine, kao i uvijek, Virska noć neće biti samo zabava, bit će to slavlje zajedništva, povijesti i ljubavi prema rodnom otoku.

