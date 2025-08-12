Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
snažna simbolika

Virska noć: Slavlje zajedništva, povijesti i ljubavi uz klapu Intrade

Vela Luka: Koncert Klape Intrade u sklopu manifestacije "Trag u beskraju"
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Autor
Hassan Haidar Diab
12.08.2025.
u 20:23

Kao šećer na kraju, u 23 sata nebo iznad Vira obasjat će spektakularni vatromet, pretvarajući večer u pravi vizualni i glazbeni vrhunac ljeta.

Na otoku Viru u srijedu, 13. kolovoza, slavi se Virska noć – događaj koji spaja tradiciju, pjesmu i spektakl, a posjetiteljima nudi pravi ljetni doživljaj u srcu sezone. Svečanosti započinju u 20 sati na prostranoj terasi restorana Kotarina, gdje će domaćini ugostiti prijatelje, poslovne partnere, uzvanike i goste Općine Vir. U toplom ambijentu uz pogled na more, uživat će se u odabranim delicijama i vrhunskoj hrani, dok lagani povjetarac nosi mirise ljeta.

Večer se nastavlja u 21 sat na pozornici Virskog ljeta, koja će pripasti legendama dalmatinske pjesme – Tomislavu Braliću i klapi Intrade. Njihovi moćni glasovi i prepoznatljive melodije ispunit će ljetnu noć emocijom, pjesmom i zajedničkim pjevanjem publike. Kao šećer na kraju, u 23 sata nebo iznad Vira obasjat će spektakularni vatromet, pretvarajući večer u pravi vizualni i glazbeni vrhunac ljeta.

Ova manifestacija nosi i snažnu simboliku – evocira daleku 1908. godinu, kada je 89 virskih obitelji otkupilo i podijelilo otok, steklo svoje zemljište i time slobodu. Taj povijesni čin udario je temelje budućem razvoju i prosperitetu otoka, a stoljeće kasnije Vir se potvrđuje kao mjesto otvorenog duha i najuspješnija turistička destinacija Zadarske županije, uvrštena i među deset najboljih u Hrvatskoj. Ove godine, kao i uvijek, Virska noć neće biti samo zabava, bit će to slavlje zajedništva, povijesti i ljubavi prema rodnom otoku.
 

Ključne riječi
Tomislav Bralić i klapa Intrade otok vir Virska noć

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još