Teretnjak nije stao na STOP pa se zabio u automobil: Među ozlijeđenima i bivši ministar

Bivši ministar Tomislav Tolušić ozlijeđen je u prometnoj nesreći koja se dogodila malo iza ponoći 18. lipnja u Bjelovaru, doznaju 24sata. Prema informacijama bliskim bivšem ministru, u trenutku nesreće nalazio se na stražnjem sjedalu automobila u koji je udario teretnjak, a nakon sudara završio je u bolnici. Bjelovarsko-bilogorska policija izvijestila je kako je do nesreće došlo na raskrižju Ulice Jurja Haulika i Ulice Andrije Kačića Miošića. Nesreću je, prema policijskom izvješću, prouzročio 24-godišnji vozač teretnog vozila virovitičkih registarskih oznaka koji se nije zaustavio na znak STOP te nije propustio vozilo koje se kretalo cestom s prednošću prolaska.

Zbog toga je oduzeo prednost osobnom automobilu križevačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnjak, nakon čega je došlo do sudara. Teretno vozilo potom se zanijelo i udarilo u hidrant uz kolnik. Policija navodi da su u nesreći lakše ozlijeđeni vozač i putnik iz osobnog automobila. Kako doznaju 24sata, među ozlijeđenima je i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, koji je u automobilu bio putnik. Sugovornik blizak Tolušiću tvrdi da je teretni automobil udario upravo u dio vozila gdje je on sjedio. Po zaprimanju bolničke dokumentacije protiv 24-godišnjeg vozača slijedi odgovarajuća prijava, izvijestili su iz policije.