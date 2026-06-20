Kreće velika vojna vježba u Hrvatskoj, MORH upozorio građane što ih čeka idućih dana

Stanovnici dijela Hrvatske idućih bi dana mogli primijetiti veći broj vojnih vozila na cestama te čuti pojačanu buku u blizini vojnih objekata i poligona. Razlog je međunarodna združena vojna vježba „BORBENA MOĆ 26“, koju će Oružane snage Republike Hrvatske provoditi od 22. lipnja do 3. srpnja u suradnji sa savezničkim i partnerskim zemljama te sastavnicama sustava domovinske sigurnosti. Iz Ministarstva obrane upozorili su građane da se tijekom pripreme i provedbe vježbe na širem području vojnih lokacija može očekivati intenzivniji cestovni promet vojnih vozila, ali i povećana razina buke.

Vježba će se održavati na više lokacija diljem Hrvatske, među kojima su vojni poligon „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“ u Cerovcu, vojarna „110. brigade Hrvatske vojske“ u Karlovcu, vojni poligon „Eugen Kvaternik“ u Slunju, vojarna „Josip Jović“ u Udbini te vojni poligon „Josip Markić“ u Kninu. Aktivnosti će se provoditi i na vojnom vježbalištu Gakovo, u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku, na vojnoj lokaciji Zečevo te na pomorskom vojnom poligonu Žirje. Kako ističu iz MORH-a, riječ je o međunarodnoj združenoj vježbi u kojoj uz Hrvatsku vojsku sudjeluju i pripadnici oružanih snaga savezničkih i partnerskih država.