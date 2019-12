Vigilare napao Podravku, smeta im natpis na Lino ladi: 'Pišite im'

Konzervativna udruga Vigilare napala je Podravku zbog izraza na pakiranju Lino lade.

Naime, na prigodnom pakiranju popularnog Podravkinog namaza piše Merry Winter, ili Sretna zima.

Udruzi čiji je predsjednik Vice John Batarelo smeta upotreba engleskog jezika i izbjegavanje spomena Božića te su roditelje pozvali da se žale Podravci.

"Ako ste mislili da su "sretni blagdani" glup izraz (umjesto Sretan Božić), što tek reći za Podravku i njezinu "winter" Lino ladu? Prvo, zašto na engleskom, a još važnije: što znači MERRY WINTER? (sko već žele na engleskom, onda nek poruka za Podravku bude jasna: Jesus is the reason for the season...) Roditelji nam već šalju pritužbe i pišu Podravki. Pišite i zovite i vi. Vratimo Božić!", poručili su jučer iz Vigilarea.

