VIDEO Zbog Trumpa stao promet, ali i Erdoğan: Neočekivan incident u srcu New Yorka

Neobična scena odigrala se ovih dana u New Yorku, gdje se svjetski lideri okupljaju povodom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odlučio je dio puta prema diplomatskoj misiji svoje zemlje prehodati – no plan mu je neočekivano pokvarila kolona američkog predsjednika Donalda Trumpa.

HUMILIATION IN NEW YORK🚨



NYPD holds Erdogan back on the sidewalk, making him wait while Trump’s motorcade cruises by without a glance.

Nobody cares who he is, not the cops, not even Trump. Maybe he can whine about it in the Oval Office tomorrow.



Not so important as he believes… pic.twitter.com/LaNor31IJX — Harry Theocharous (@TheocharousH) September 24, 2025

Zbog strogih sigurnosnih protokola i blokada koje prate Trumpova kretanja po gradu, ulice su bile zatvorene, a Erdoğan je, zajedno sa svojim osiguranjem, zaustavljen na pločniku dok je pokušavao nastaviti šetnju. Erdoğan nije skrivao nezadovoljstvo cijelom situacijom, a napetost se osjetila i među pripadnicima njegova osiguranja, koji su djelovali vidno frustrirano zbog pritiska njujorške policije i privremeno postavljenih barikada.

Zanimljivo je da se slična situacija dogodila i večer ranije, kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron također bio zaustavljen zbog iste kolone. No, dok je Macron na sve reagirao s osmijehom i čak šaljivo kontaktirao Trumpa, Erdoğan je bio znatno mrzovoljniji.