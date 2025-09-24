Naši Portali
TRUMPOVA KOLONA

VIDEO Zbog Trumpa stao promet, ali i Erdoğan: Neočekivan incident u srcu New Yorka

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
24.09.2025.
u 22:40

Erdoğan nije skrivao nezadovoljstvo cijelom situacijom, a napetost se osjetila i među pripadnicima njegova osiguranja

Neobična scena odigrala se ovih dana u New Yorku, gdje se svjetski lideri okupljaju povodom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odlučio je dio puta prema diplomatskoj misiji svoje zemlje prehodati – no plan mu je neočekivano pokvarila kolona američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Zbog strogih sigurnosnih protokola i blokada koje prate Trumpova kretanja po gradu, ulice su bile zatvorene, a Erdoğan je, zajedno sa svojim osiguranjem, zaustavljen na pločniku dok je pokušavao nastaviti šetnju. Erdoğan nije skrivao nezadovoljstvo cijelom situacijom, a napetost se osjetila i među pripadnicima njegova osiguranja, koji su djelovali vidno frustrirano zbog pritiska njujorške policije i privremeno postavljenih barikada.

Zanimljivo je da se slična situacija dogodila i večer ranije, kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron također bio zaustavljen zbog iste kolone. No, dok je Macron na sve reagirao s osmijehom i čak šaljivo kontaktirao Trumpa, Erdoğan je bio znatno mrzovoljniji.

Ključne riječi
Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan

VA
VanjaPlank
23:07 24.09.2025.

To je ta dekadencija.Polubogovi koji kroče zemljom odsječeni od stvarnosti opijeni sami sobom.

