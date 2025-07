VIDEO Proba svečanog vojnog mimohoda: Zagreb se sprema za Oluju, dio grada je zatvoren za promet

U Vukovarskoj ulici se održava proba mimohoda, a promet je obustavljen već od 17 sati.

Središnja proslava 30. obljetnice Oluje uključuje preko 3400 sudionika, 500 vozila i 40 letjelica, s preletom Rafala kao vrhuncem.

Nadležni pozivaju na oprez i korištenje javnog prijevoza zbog očekivanih gužvi.

19:05 - Započelo je recitiranje himne. Naime, u 19 sati je krenulo vježbanje umjetničkog dijela, dok će se proba vojnog dijela mimohoda početi u 20:00 sati.

Intoniranje himne Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

18:58 - Vojska se počela okupljati na križanju Držićeve i Vukovarske ulice.

Okupljanje vojske prije početka generalne probe svečanog vojnog mimohoda

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

18:45 - Netom prije probe vojnog mimohoda su se zatvorile neke od ulica u glavnom gradu, a negdje su već i nastupile gužve. Naime, zagrebački ZET je objavio koje će sve izmjene u prometovanju tramvajskih i autobusnih linija nastupiti u utorak i četvrtak, 29. i 31. srpnja. Više informacija o posebnim prometnim regulacijama možete pogledati OVDJE.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

18:30 - Generalna proba pješačkih i motoriziranih postroja održava se večeras od 20 sati u Ulici grada Vukovara, zbog čega će na toj ključnoj gradskoj prometnici promet biti obustavljen već od 17 sati. Riječ je o nužnoj mjeri kako bi se osigurala besprijekorna sinkronizacija svih sudionika na tlu. General Tihomir Kundid pojasnio je kako je proba "manjeg opsega" jer ne uključuje zračnu komponentu. Letački dio programa, koji građani s nestrpljenjem očekuju, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prebačen je na srijedu, dan uoči samog mimohoda.

Središnji događaj, svečani mimohod, održat će se u četvrtak, 31. srpnja, s početkom u 17 sati, čime se obilježava jubilarna 30. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Bit će to impresivan prikaz snage i sposobnosti Hrvatske vojske, s više od 3400 sudionika, preko 500 borbenih i neborbenih vozila te više od 40 letjelica. Građani će imati priliku izbliza vidjeti moćnu tehniku, uključujući tenkove Leopard, borbena vozila pješaštva, napredne bespilotne letjelice, a kruna zračnog dijela bit će prelet novonabavljenih višenamjenskih borbenih aviona Rafale.

Sigurnost je apsolutni prioritet, složno su poručili general Kundid i glavni ravnatelj policije Nikola Milina na današnjoj presici. S obzirom na očekivani dolazak velikog broja građana i složenost operacije u samom srcu grada, upućen je snažan apel javnosti na dodatan oprez te maksimalno korištenje javnog prijevoza kako bi se izbjegle prometne gužve. "Preuzeo sam svu odgovornost za organizaciju i sigurnost mimohoda. Želimo da sve prođe u najboljem redu i da ovo bude dan ponosa za sve nas", naglasio je Kundid, koji je imenovan zapovjednikom mimohoda i koji osobno nadzire sve faze priprema.

Ipak, u zadnji čas došlo je do neočekivane izmjene u programu koja je mnoge iznenadila: povijesne konjaničke postrojbe, koje su trebale dodati svečanu notu događaju, ipak neće sudjelovati. General Kundid objasnio je razloge ove odluke. "Jednostavno se nisu pojavili na finalnom okupljanju. U ovakvim okolnostima, uz veliku buku, gužvu i stres, ne mogu preuzeti rizik za sigurnost sudionika i gledatelja. Ne znamo kako bi se životinje ponašale", bio je jasan Kundid. Kako bi zadržao element iščekivanja, zapovjednik mimohoda nije htio otkriti točan broj Rafala koji će nadletjeti Zagreb, ostavivši to kao "malu enigmu za gledatelje" do samog četvrtka.