VIDEO Komiški vatrogasci oduševili Hrvatsku: Nosili ženu s celebralnom paralizu da vidi zalazak sunca

Čin vatrogasaca DVD-a Komiža raznježit će i one najtvrđa srca. Naime, oni su omogućili dvjema osoba s invaliditeta uživanje u zalasku sunca s brda Hum i na taj način sve nas podsjetili koliko mali čin ljudskosti može biti bitan.

- Danas smo se odazvali inicijativi naše članice Nađe Ramić da se jednoj osobi s cerebralnom paralizom omogući uživanje u najljepšem zalasku sunca - onom s brda Hum. Pošto je zadnjih 50-tak metara do vidilice u vrlo lošem stanju, naši članovi su pomogli prenijeti osobu do vidilice. U tom trenutku u blizini se nalazila još jedna osoba s invaliditetom, koju smo također donijeli do vidilice. Nadamo se da smo im ovom gestom barem malo uljepšali dan - napisali su na Facebook profilu DVD-a uz snimku akcije.

Reakcije su bile i više nego pozitivne.

- Super ste ekipa, bravo bravo bravo; Bravo dečki, smiješak na licima onih kojima ste uljepšali dan, smiješak na vašim licima govori sve...najljepši zalazak sunca na Humu, ponosni smo što imamo takve ljude....male ljude velikog srca; Hvale vrijedno, malo volje a puno pozitive! - neki su od komentara.