VIDEO Užas u Italiji: Zgrada se urušila nakon eksplozije, velik broj ozlijeđenih

Talijanski mediji prenose kako je 14 osoba ozlijeđeno u eksploziji nakon koje se srušila jedna trokatnica. Nemili događaj šokirao je građane Catanije. Među ozlijeđenima su i četvorica vatrogasaca koji su intervenirali nakon eksplozije. Kako se navodi, do eksplozije je došlo zbog curenja plina.

At least 10 injured in huge gas leak explosion in Italy’s Catania - six hospitalized after building collapses#Fire pic.twitter.com/ezLGhxhIVo