PROSVJEDI U IZRAELU

VIDEO Upali u prijenos uživo Big Brothera i izvikali: 'Djeca umiru od gladi samo sat vremena od studija'

10.08.2025.
u 12:39

Organizacija Standing Together, koja se zalaže za mir između Izraelaca i Palestinaca, preuzela je odgovornost za prosvjed

Izraelski mirovni aktivisti upali su u subotu navečer u televizijski prijenos uživo kako bi prosvjedovali protiv intenziviranja rata u Gazi. Tijekom emisije "Big Brother", nekoliko mladih ljudi u bijelim majicama s natpisom "Napustite Gazu" skočilo je na pozornicu i prosvjedujući sjelo na pod. "Narod zahtijeva: Zaustavite pucnjavu!" uzvikivali su aktivisti dok su ih zaštitari odvodili.

Organizacija Standing Together, koja se zalaže za mir između Izraelaca i Palestinaca, preuzela je odgovornost za prosvjed. "Dok su taoci ostavljeni da umru, a djeca umiru od gladi samo sat vremena vožnje od studija 'Big Brothera', mediji ne govore ljudima što se događa u Gazi i građanima emitiraju da je sve normalno", rekla je organizacija na svojoj Facebook stranici. Ako izraelska vlada napusti taoce i nastavi svoju "kampanju uništenja i gladovanja u Gazi" u ime sna o osvajanju i naseljavanju, "posao kao i obično" ne može se nastaviti, nastavlja se u izjavi. Rat se može zaustaviti samo ako svatko prekine vlastite rutine, naglašava se.

 "Moramo spriječiti vladu da nastavi svoje ratne planove, koji štete svima nama - i zaustaviti ih odmah." Izraelski sigurnosni kabinet u petak je odobrio prijedlog premijera Benjamina Netanyahua za novu ofenzivu za okupaciju grada Gaze, najvećeg urbanog središta na palestinskom teritoriju koji je izraelska vojska u kopnenim i zračnim napadima gotovo potpuno razorila.

Gaza Izrael prosvjedi

