VIDEO Upali u prijenos uživo Big Brothera i izvikali: 'Djeca umiru od gladi samo sat vremena od studija'

Izraelski mirovni aktivisti upali su u subotu navečer u televizijski prijenos uživo kako bi prosvjedovali protiv intenziviranja rata u Gazi. Tijekom emisije "Big Brother", nekoliko mladih ljudi u bijelim majicama s natpisom "Napustite Gazu" skočilo je na pozornicu i prosvjedujući sjelo na pod. "Narod zahtijeva: Zaustavite pucnjavu!" uzvikivali su aktivisti dok su ih zaštitari odvodili.

Organizacija Standing Together, koja se zalaže za mir između Izraelaca i Palestinaca, preuzela je odgovornost za prosvjed. "Dok su taoci ostavljeni da umru, a djeca umiru od gladi samo sat vremena vožnje od studija 'Big Brothera', mediji ne govore ljudima što se događa u Gazi i građanima emitiraju da je sve normalno", rekla je organizacija na svojoj Facebook stranici. Ako izraelska vlada napusti taoce i nastavi svoju "kampanju uništenja i gladovanja u Gazi" u ime sna o osvajanju i naseljavanju, "posao kao i obično" ne može se nastaviti, nastavlja se u izjavi. Rat se može zaustaviti samo ako svatko prekine vlastite rutine, naglašava se.

Good to see Israelis trying to highlight and disrupt the Genocide.



Israeli movement "Standing Together" stormed

Channel 13's studios during the live broadcast of "Big Brother”



WILL THE COLLAPSE OF THE ZIONIST STATE HAPPEN FROM WITHIN OR FROM GLOBAL ACTION⁉️ pic.twitter.com/IsIlmgc39e — Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) August 10, 2025

"Moramo spriječiti vladu da nastavi svoje ratne planove, koji štete svima nama - i zaustaviti ih odmah." Izraelski sigurnosni kabinet u petak je odobrio prijedlog premijera Benjamina Netanyahua za novu ofenzivu za okupaciju grada Gaze, najvećeg urbanog središta na palestinskom teritoriju koji je izraelska vojska u kopnenim i zračnim napadima gotovo potpuno razorila.