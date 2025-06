VIDEO Ukrajinski dronovi nad Moskvom: Rusi zatvorili dvije zračne luke. U Tulskoj oblasti gori kemijsko postrojenje

Ukrajinski napad dronom usmjeren na Moskvu prisilio je zatvaranje dvije ključne zračne luke koje opslužuju glavni grad, priopćile su ruske vlasti rano u nedjelju. Ruske jedinice protuzračne obrane uništile su devet ukrajinskih dronova koji su se kretali prema Moskvi do 4 sata, objavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

🔥 Russia: Fuel & lubricants warehouse on fire after an explosion in the Moscow suburb of Pushkino, 19 miles from the Kremlin. (30km)

The fire has now engulfed 5.2 acres. (21,000m²) pic.twitter.com/EtdKzmotoY