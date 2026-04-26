Denis Romac
Autor
Denis Romac

Eksplozija u Černobilu – četiri desetljeća od najveće nuklearne katastrofe koja još nije okončana

26.04.2026. u 08:55

Iako ih je nezahvalno povezivati, iza černobilske katastrofe i rata u Ukrajini stoje autoritarni režimi

U nedjelju se navršava točno 40 godina od nuklearne nesreće u Černobilu, najveće nuklearne katastrofe u povijesti. Ta je nesreća ostavila neizbrisiv trag na Europu i cijeli svijet, definirajući naš pogled na korištenje nuklearne energije. Iako se o tome ne govori puno, posljedice te epohalne katastrofe sveprisutne su i danas. Sjajna četverodijelna dokumentarna serija “Černobil: unutar katastrofe”, koju je u povodu 40. obljetnice černobilske katastrofe ovih dana emitirao National Geographic, izvrsno prikazuje kako je upravo prikrivanje veliku nuklearnu nesreću pretvorilo u katastrofu globalnih proporcija. U prvim satima 26. travnja 1986. došlo je do eksplozije u četvrtom reaktoru nuklearne elektrane u Černobilu u Ukrajini u tadašnjem Sovjetskom Savezu, a stručnjaci su izračunali da su eksplozija i požar koji je uslijedio u atmosferu izbacili čak 400 puta više radioaktivnog materijala nego atomska bomba koju su Amerikanci bacili na Hirošimu.

