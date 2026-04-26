Trump otkrio što mu je prva dama rekla nakon pucnjave: 'Melania je bila vrlo prisebna...'

Američki predsjednik Donald Trump otkrio je što mu je prva dama Melania Trump rekla neposredno nakon što su ispaljeni hici u hotelu tijekom večere Udruge dopisnika Bijele kuće. Oni i niz drugih dužnosnika evakuirani su na sigurno nakon što su na mjestu događaja odjeknuli pucnji. Američkog predsjednika i prvu damu izveli su agenti Tajne službe, a Trump je u metežu i pao. No, nekoliko ga je osoba već pridržavalo pa su svejedno brzo napustili dvoranu. Trump se ubrzo nakon incidenta obratio medijima iz Bijele kuće te istaknuo kako je "uvijek šokantno kada se nešto ovakvo dogodi".

“Činjenica je da smo sjedili jedno pored drugoga, prva dama s moje desne strane, i čuo sam zvuk. Pomislio sam da je to pladanj koji pada", kazao je Trump pa dodao kako je Melania Trump odmah navela da je to bio "loš zvuk", prenosi Daily Mail. Naveo je kako je za nju to bilo prilično traumatično iskustvo, no istaknuo je: "Melania je bila vrlo prisebna.” Predsjednik je, također, podijelio strah svoje supruge za njegovu sigurnost s obzirom na više pokušaja atentata na njega: "Prva dama radi sjajan posao. Ona voli ovu zemlju. Razumije je bolje od bilo koga. Ali mi je više puta rekla: ‘Ti radiš opasan posao.’”

Unutar dvorane, podsjetimo, odjeknulo je nekoliko hitaca, a prisutni su se odmah bacili pod stolove kako bi se zaštitili u paničnom metežu. Agenti Tajne službe i drugo osiguranje počeli su juriti prostorijom, osiguravajući brojne visoke političare. U roku od nekoliko sekundi nakon pucnjeva, predsjednik, prva dama i potpredsjednik sklonili su se pod svoj stol na pozornici na prednjem dijelu dvorane. Nedugo zatim, agenti su počeli pretraživati stotine stolova kako bi osigurali najviše dužnosnike iz kabineta. Specijalna postrojba Tajne službe pojurila je na pozornicu odjevena u crnu taktičku opremu s puškama u rukama. “Bio je to pištolj i neki su to shvatili prilično brzo, dok drugi nisu. Promatrao sam što se događa. Melania je bila svjesna onoga što se dogodilo i mislim da je znala", rekao je predsjednik.

Napadač, koji je navodno otvorio vatru u blizini ulaza u dvoranu, brzo je uhićen. On je identificiran kao 31-godišnji Cole Thomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji, a smatra se da je bio gost hotela. Policija je priopćila da je napadač imao sačmaricu, pištolj i više noževa. Jedan policajac je pogođen, ali ga je spasio pancirni prsluk, rekao je Trump koji je napadača nazvao “usamljenim luđakom” dok se vraćao u Bijelu kuću. Osumnjičenik će se u ponedjeljak pojaviti pred saveznim sudom.

