VIDEO Pogledajte kako je brzo napadač projurio pored osiguranja, stigao je jako blizu Trumpa i gostiju

Snimka nadzorne kamere koja je objavljena otkriva dramatične sekunde prije pucnjave na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće u Washingtonu. Video, koji je na Truth Socialu podijelio američki predsjednik Donald Trump, prikazuje trenutak kada napadač probija sigurnosni kordon i velikom brzinom trči kroz kontrolnu točku, uspjevši se opasno približiti prostoru glavne plesne dvorane hotela Washington Hilton. Na snimci se vidi kako u prvom trenutku zbunjuje dio osiguranja prolaskom pored detektora metala, no reakcija agenata uslijedila je gotovo trenutačno. Izvlače oružje i kreću u potjeru za osumnjičenikom. No tih nekoliko trenutaka bilo je dovoljno da se među uzvanicima proširi panika, dok su se mnogi od njih instinktivno bacali na pod i skrivali pod stolovima.

Sam Trump kasnije je u Bijeloj kući opisao kako je doživio početak incidenta. "Pomislio sam da je pala tacna. Bio je to prilično glasan zvuk i dolazio je iz dosta velike udaljenosti. On uopće nije stigao do tog prostora, stvarno su ga brzo zaustavili", rekao je, dodajući da su neki odmah shvatili da je riječ o pucnjavi, dok drugi u prvi trenutak nisu bili sigurni što se događa, prenosi Sky News.

Istaknuo je i da je prva dama Melania Trump vrlo brzo prepoznala opasnost. "Rekla je: 'To je loš zvuk' i onda su nas brzo izveli zajedno s ostalima, ali nas su stvarno brzo izveli", kazao je Trump. Opisujući napadača, Trump je naglasio brzinu reakcije osiguranja: "Krenuo je s udaljenosti od 50 jardi (oko 45 metara), bio je jako daleko od prostorije. Kretao se, stvarno se brzo kretao. A reakcija je bila sjajna – dečki su odmah izvukli oružje. Doslovno, dok je stigao tamo, već su pucali".

FOTO Svi su pod stolovima. Melania potresena, pogledajte Trumpov izraz lica