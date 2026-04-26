VIDEO Pogledajte kako je brzo napadač projurio pored osiguranja, stigao je jako blizu Trumpa i gostiju

Snimka nadzorne kamere koja je objavljena otkriva dramatične sekunde prije pucnjave na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće u Washingtonu. Video, koji je na Truth Socialu podijelio američki predsjednik Donald Trump, prikazuje trenutak kada napadač probija sigurnosni kordon i velikom brzinom trči kroz kontrolnu točku, uspjevši se opasno približiti prostoru glavne plesne dvorane hotela Washington Hilton. Na snimci se vidi kako u prvom trenutku zbunjuje dio osiguranja prolaskom pored detektora metala, no reakcija agenata uslijedila je gotovo trenutačno. Izvlače oružje i kreću u potjeru za osumnjičenikom. No tih nekoliko trenutaka bilo je dovoljno da se među uzvanicima proširi panika, dok su se mnogi od njih instinktivno bacali na pod i skrivali pod stolovima.
Sam Trump kasnije je u Bijeloj kući opisao kako je doživio početak incidenta. "Pomislio sam da je pala tacna. Bio je to prilično glasan zvuk i dolazio je iz dosta velike udaljenosti. On uopće nije stigao do tog prostora, stvarno su ga brzo zaustavili", rekao je, dodajući da su neki odmah shvatili da je riječ o pucnjavi, dok drugi u prvi trenutak nisu bili sigurni što se događa, prenosi Sky News.
Istaknuo je i da je prva dama Melania Trump vrlo brzo prepoznala opasnost. "Rekla je: 'To je loš zvuk' i onda su nas brzo izveli zajedno s ostalima, ali nas su stvarno brzo izveli", kazao je Trump. Opisujući napadača, Trump je naglasio brzinu reakcije osiguranja: "Krenuo je s udaljenosti od 50 jardi (oko 45 metara), bio je jako daleko od prostorije. Kretao se, stvarno se brzo kretao. A reakcija je bila sjajna – dečki su odmah izvukli oružje. Doslovno, dok je stigao tamo, već su pucali".FOTO Svi su pod stolovima. Melania potresena, pogledajte Trumpov izraz lica FOTO Prve fotografije panike na svečanoj Trumpovoj večeri: 'Ljudi su skakali pod stolove'
Isto kao da su parkirali uz kraj ceste i zaustavljali promet. Pristup se mora fizički zapriječiti , jer uvjeknetko može reskirati da prođe. Tako je ovaj isti mogao na prsluku utrčati sa 30 kila eksploziva i aktivirati ga .