VIDEO U Americi pala tri metra snijega: Radnici morali kopati tunel

Ogromna mećava zahvatila je tijekom vikenda dijelove američkih saveznih država Kalifornije i Nevade. Snježna mećava zatvorila je velike prometnice i zimovališta te je ostavila desetke tisuća ljudi bez struje. Oluja je posebno snažna bila u planinskoj regiji Sierri Nevadi, gdje su vjetrovi dosegli brzinu do 305 kilometara na sat, a napadalo je više od 3 metra snijega.

Posebno dramatična situacija bila je na skijalištu Sugar Bowl, gdje su djelatnici iz marketinškog ureda Jona Slaughtera morali kopati tunel kroz snijeg jer su im ulazna vrata bila zatrpana snijegom, piše Washington Post. Bilo je još dramatičnije kada su otišli na kat i otvorili vanjska vrata. Tada su se, naime, "suočili", sa čvrstim zidom napravljenim od snijega koji se protezao od poda pa čak iznad okvira vrata. "Imamo dosta kopanja", napisali su, među ostalim, na X-u iz marketinškog ureda.

“They’ve been chipping away at it since Friday, and had to tunnel down to the downstairs door to get in,” Jon Slaughter said. “It definitely keeps you on your toes.” https://t.co/qIzeuS1wuw pic.twitter.com/g7dNwnC1Lo