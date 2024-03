FOTO Snježna katastrofa paralizirala je Hrvatsku: Škole i tvrtke nisu radile, po rodilju su slali lokomotivu

U Gospiću 13, u Karlovcu 16, u Zagrebu i Kninu 17, a u Sisku i Slavonskom Brodu čak 19 Celzijevih stupnjeva - i dok se, na početku ožujka 2024. te na kraju kalendarske zime, grijemo na pravim, proljetnim temperaturama, u to je vrijeme, prije točno 40 godina, Hrvatsku zameo snijeg. Najstariji stanovnici Like i Gorskog kotara svjedočili su da takvo nevrijeme nije bilo zabilježeno desetljećima unatrag. "Snijeg jači od strojeva", "Ceste i dalje neprohodne", "Zameteni ljudi i vozila", "Nanosi ne popuštaju", samo su neki od udarnih naslova iz brojeva Večernjaka, objavljenih tog ožujka, 1984. godine.

Snježni kaos počeo je sa subote na nedjelju, 4. ožujka, kada je, za samo jednu noć, palo nevjerojatno mnogo snijega koji se danima nije otapao, a snježni su pokrivač neprestano podebljavale nove pahulje. Obilne oborine bile su praćene olujnom vijavicom, niskim temperaturama i burom, koja je ponegdje puhala i brzinom od 100 kilometara na sat te je, u nekim dijelovima Hrvatske, potpuno paralizirala život. Visina snijega ubrzo je dosegla dva metra, a snježni su nanosi mjestimično bili visoki i do 7 metara, zbog čega su neka sela u Lici i Gorskom kotaru punih 9 dana bila potpuno odsječena od svijeta.

Fotografije iz naše arhive, koje su reporteri snimili na licu mjesta i danas svjedoče o snježnoj katastrofi i danima uoči proljeća u kojima je sve u Hrvatskoj stalo – tvrtke su obustavile rad, osnovne i srednje škole nastavu, a promet je, kako bilježi naša arhiva, 'doživio infarkt'. Ožujski smetovi snijega zarobili su 400 izletnika i skijaša na omiljenom izletištu Riječana, Platku, a dvadesetak onih koji su vikend željeli provesti u prirodi 'zaglavilo' je na Sljemenu. Iz snježnog obruča nisu se mogli probiti sami te je u njihovom spašavanju bila angažirana zimska služba, koja se do zametenih izletnika probijala uz pomoć mehanizacije.

Vlak u snijegu

U mećavi su nepomično stajali brojni autobusi te osobna vozila, a zbog visokih nanosa snijega, u noći sa subote na nedjelju, bio je prekinut i promet na ličkoj pruzi preko Kapele, između željezničkih stanica Vrhovine i Plaško. Kultni film, 'Vlak u snijegu', te je ekstremno snježne godine postao stvarnost. Snježna je lavina, kod Javornika, zatrpala putnički vlak broj 3264, koji je vozio na liniji Knin-Ogulin. Više od 35 sati vlak je nepomično stajao u snijegu, ispred željezničke stanice Lička Jasenica, a u pomoć putnicima priskočile su spasilačke ekipe. Nedugo nakon toga, u stanici Javornik, zaglavio je i brzi vlak broj 218, koji je prometovao na relaciji Split-Zagreb.

No, najdramatičnije je ipak bilo na maloj, željezničkoj stanici Gomirje, između Ogulina i Moravica, gdje se jedna beba, baš usred snježnog kaosa, odlučila roditi, no buduća majka, rodilja Branka Š.,zbog prometnog kolapsa nije mogla do bolnice. Na sreću, željezničari iz Moravica brzo su se snašli te su po rodilju poslali lokomotivu – bilo je to jedino prijevozno sredstvo koje se na toj dionici pruge uspjelo probiti kroz snježne nanose te je mlada žena sretno stigla do Ogulina. No, čak ni dvije lokomotive nisu uspjele pomoći poslovnom vlaku 'Učka', koji je u snježnom nevremenu zaglavio na otvorenoj pruzi, nedaleko od Delnicama, zbog čega je u pomoć morala biti poslana i treća lokomotiva. Na žalost, nezapamćeno snježno nevrijeme u Lici nije prošlo bez ljudskih žrtava, 51-godišnji Milorad Pokrajac, iz malog sela nedaleko od Gračaca, te je nedjelje pronađen smrznut, u snijegu, na mjestu zvanom Mazinska previja, nakon što se bezuspješno pokušao pješice probiti iz Mazina u Bruvno.

Snijeg je tog ožujka padao i u Dalmatinskoj Zagori, zbog jakih, bočnih udara orkanske bure osobito kod Senja i Karlobaga, kretanje Jadranskom magistralom bilo je otežano, a u prekidu su bile i trajektne veze otoka Paga s kopnom.

Kada su se svi ponadali da je najgore prošlo tijekom vikenda, u noći s ponedjeljka na utorak, stanje u cestovnom prometu u Lici postalo je još dramatičnije. Bura je, tog četvrtog dana nevremena, jačala, snijeg je i dalje padao, pa je raščišćavanje ličke pruge bilo nemoguća misija. Zbog jake vijavice i visokih snježnih nanosa, u noći s ponedjeljka na utorak bio je potpuno prekinut promet na ličkoj magistrali. Brojna su osobna vozila i kamioni u Korenici čekali da se ta prometnica ponovo osposobi, no kako je naš reporter tada izvijestio, strojevi su čistili ceste, a bura ih je ponovo zatrpavala snijegom. Uslijedila je i nova drama na ličkoj pruzi - dva kilometra od stanice Javornik iz tračnica je iskliznula prva od dvije lokomotive s ralicom, koje su krenule iz pravca Vrhovina prema Ličkoj Jesenici. Zbog bure, koja je u tom predjelu puhala brzinom od preko 100 km na sat, sve ekipe radnika bile su povučene s terena, te se čekala specijalna dizalica iz Zagreba, kako bi se izvukla lokomotiva te nastavilo raščišćavanje pruge. Prvi je vlak prugom prošao u srijedu, 7. ožujka, a škole su bile zatvorene sve do 12. ožujka, kada je počelo i probijanje ceste do Gornjih Vrhovina i Turjanskog - dvaju sela u kojima je tada živjelo oko 1 000 stanovnika, koji su punih devet dana bili potpuno odsječeni od svijeta.

