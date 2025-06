VIDEO Sudar zrakoplova na pisti: Boeing rasjekao rep Airbusa, osvanula snimka incidenta

Boeing i Airbus sudarili su se u zračnoj luci Noi Bai u Hanoiju, glavnom gradu Vijetnama, u petak poslijepodne. Dok je Boeing 787 krenuo prema mjestu za polijetanje, njegov desni vrh krila udario je u dio repa Airbusa A321 koji je čekao na polijetanje. Boeing je rasjekao rep Airbusa, a nitko od 380 putnika nije ozlijeđen. S oba zrakoplova upravlja Vietnam Airlines. Zrakoplovi su ostali na tlu, a za putnike su organizirani zamjenski zrakoplovi.

Četiri pilota, po dva iz svakog zrakoplova, suspendirana su. Prve informacije upućuju na to da Airbus možda nije bio pravilno parkiran, što je moglo dovesti do sudara. Zrakoplovna kompanija najavila je istragu o incidentu i angažirala neovisni tim koji će, zajedno s vijetnamskim tijelom za civilno zrakoplovstvo, istražiti uzrok incidenta. Incident je klasificiran kao ozbiljan sigurnosni propust, prenosi Bild.

On Thursday, June 27, 2025, two #VietnamAirlines aircraft were involved in a ground collision at #Hanoi Noi Bai International Airport (HAN) in #Vietnam.



