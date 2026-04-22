Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČETIRI DESETLJEĆA NAKON KATASTROFE

VIDEO U Černobilu nastao pravi prirodni fenomen: Pogledajte kako je zonu katastrofe ponovno ispunio život

Grad Pripjat u blizini nuklearne elektrane Černobil
Foto: Bai Xueqi
1/4
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
22.04.2026.
u 14:17

Eksplozija 26. travnja 1986. proširila je radijaciju diljem Europe i prisilila na evakuaciju cijelih gradova, raselivši desetke tisuća ljudi. Iako je područje i danas opasno za ljude, divlji svijet se vratio

Na kontaminiranom području koje je i dalje preopasno za ljudski život, priroda je u Černobilu ponovno zavladala. Četiri desetljeća nakon katastrofe u nuklearnoj elektrani, opustošena zona pretvorila se u jedinstveno utočište za brojne vrste, uključujući rijetke Przewalskijeve konje, javlja AP.

Eksplozija 26. travnja 1986. proširila je radijaciju diljem Europe i prisilila na evakuaciju cijelih gradova, raselivši desetke tisuća ljudi. Iako je područje i danas opasno za ljude, divlji svijet se vratio. Vukovi, smeđi medvjedi, risovi, losovi, jeleni, pa čak i čopori pasa danas nastanjuju prostrani prostor koji se proteže između Ukrajine i Bjelorusije.

Posebnu pažnju privlače Przewalskijevi konji, vrsta porijeklom iz Mongolije koja je nekoć bila na rubu izumiranja. U zonu su uvedeni 1998. godine kao eksperiment, a danas predstavljaju jedan od najuspješnijih primjera ponovnog uvođenja vrste u prirodu.

U Mongoliji poznati kao 'takhi' ('duh'), ovi konji razlikuju se od domaćih pasmina, imaju 33 para kromosoma, dok pripitomljeni konji imaju 32. Nekad proglašeni izumrlima u divljini 1969., preživjeli su zahvaljujući uzgoju u zatočeništvu, a danas globalna populacija broji oko 3.000 jedinki. 'Činjenica da Ukrajina sada ima slobodno živeću populaciju svojevrsno je malo čudo', rekao je Denys Vyshnevskyi, vodeći znanstvenik za prirodu u ovoj zoni.

Kako su se opustošili, dijelovi Černobila danas nalikuju europskim krajolicima iz prošlih stoljeća. Drveće probija napuštene zgrade, ceste zarastaju u šumu, a stari sovjetski natpisi stoje uz zapuštena groblja. Snimke skrivenih kamera otkrivaju i neobične obrasce ponašanja konja - sklanjaju se u napuštene kuće i štale kako bi se zaštitili od vremenskih uvjeta i insekata, pa čak i ondje odmaraju. Žive u manjim skupinama koje predvodi jedan pastuh s nekoliko kobila i mladuncima, dok mlađi mužjaci formiraju zasebne skupine.

Unatoč prisutnosti radijacije, znanstvenici nisu zabilježili masovna uginuća, iako postoje suptilni učinci. Neke žabe razvile su tamniju kožu, a ptice u područjima s većom radijacijom sklonije su mreni. 'Priroda se oporavlja relativno brzo i učinkovito', istaknuo je Vyshnevskyi.

Ipak, zona se suočava s novim prijetnjama. Ruska invazija 2022. godine donijela je borbe u to područje, gdje su vojnici kopali obrambene položaje u kontaminiranom tlu, a vojni sukobi izazvali su šumske požare. 'Većinu šumskih požara uzrokuju srušeni dronovi', rekao je Oleksandr Polischuk, zapovjednik vatrogasne jedinice u zoni, dodajući da ekipe često moraju putovati desecima kilometara kako bi ih ugasile.

Požari predstavljaju dodatnu opasnost jer mogu ponovno podići radioaktivne čestice u zrak. Teške ratne zime i oštećenja infrastrukture dodatno su pogoršali stanje, uzrokujući porast srušenih stabala i uginulih životinja. Danas Černobil više nije samo nenamjerno utočište za divljinu, već i strogo nadzirani vojni koridor, obilježen betonskim preprekama, bodljikavom žicom i minskim poljima.

Zbog opasnosti od radijacije, osoblje u zoni radi u rotacijama, a stručnjaci procjenjuju da će područje ostati nedostupno ljudima još generacijama. 'Ova je zemlja nekoć bila intenzivno korištena za poljoprivredu, gradove i infrastrukturu. No priroda je u biti napravila ‘tvorničko resetiranje’', zaključio je Vyshnevskyi.
Ključne riječi
prirodni fenomen divlji konji Černobil

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!