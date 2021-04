Na letu kompanije Tunisair u subotu je došlo do masovne tučnjave putnika i to zbog prostora za ručnu prtljagu. Let je trebao poletjeti nakon šest sati čekanja.

Snimku je objavio LiveLeak.



Na snimci se čuju urlici, a može se vidjeti i naguravanje putnika, kao i čupanje za kosu. Članovi posade isprva nisu uspjeli smiriti putnike koji su izgubili kontrolu.