Ovogodišnji skup u Davosu u sjeni uzdrmanog svjetskog poretka: Ima se o čemu raspravljati

Politička i poslovna elita sljedeći tjedan sudjelovat će na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu, u vrijeme kad se njegova vizija globalnog ekonomskog poretka zasnovanog testira do krajnjih granica. Očekivani nastup američkog predsjednika u švicarskom planinskom odmaralištu gotovo sigurno će naglasiti jaz između njegove agende i pristupa WEF-a.

Njegova politika "Amerika na prvom mjestu" dovela je do korištenja carina kao kazne za loše ponašanje, vojne intervencije u Venezueli, prijetnji da će silom zauzeti Grenland i povlačenja SAD-a iz raznih međunarodnih organizacija. Trumpova administracija također je zaprijetila predsjedniku Federalnih rezervi Jeromeu Powellu kaznenom prijavom što je potaknulo mnoge vodeće guvernere središnjih banaka da objave izjavu u kojoj brane njega i neovisnost središnje banke.

Nazvavši 56. izdanje "Duh dijaloga", čelnici WEF-a kažu da je, s obzirom na trenutnu neizvjesnost, okupljanje ključno kako bi se zacrtao put naprijed u politici i biznisu. "Dijalog nije luksuz, to je nužnost", rekao je predsjednik i izvršni direktor WEF-a Borge Brende, bivši norveški ministar.

No drugi kažu da, s obzirom da SAD i Kina iskorištavaju moć da bi zadovoljile nacionalne interese, WEF riskira da postane zastario. „Tko će se zalagati za međunarodni poredak temeljen na pravilima?“, upitao se Daniel Woker, bivši švicarski veleposlanik i stručnjak za vanjske odnose.

„Da budem vrlo iskren, u sustavu u kojem svatko gleda samo sebe, nema razloga za postojanje. To je događaj iz prošlosti“, kazao je. Promatrače također zanima je li forum u Davosu izgubio na zamahu otkako je njegov 87-godišnji osnivač Klaus Schwab odstupio s mjesta predsjednika u travnju. Organizacija sa sjedištem u Ženevi objavila je u kolovozu da interna istraga nije pronašla dokaze o Schwabovim materijalnim kaznenim djelima, nakon što su ona navedena u pismu zviždača.

Za privremene supredsjedatelje imenovala je izvršnog direktora BlackRocka Larryja Finka i potpredsjednika Rochea Andrea Hoffmanna. Na ovogodišnjem forumu ima se o čemu raspravljati, ističe Reuters, od toga kako se nositi s Trumpovom verzijom Monroeove doktrine kojom se uspostavlja američka dominacija na zapadnoj hemisferi, do načina na koje umjetna inteligencija mijenja svijet.

Forum u Davosu održava se nešto više od mjesec dana nakon jedne od najgorih modernih tragedija u Švicarskoj, požara u baru u skijalištu Crans-Montana u kojem je poginulo 40 ljudi. Očekuje se da će u Davos stići nekoliko europskih čelnika koji će biti pod povećalom vezano uz njihov odgovor na izazove koje postavlja Amerika, uključivo Trumpove prijetnje o zauzimanju Grenlanda i napade na europske napore da reguliraju američke tehnološke kompanije.

Jedna od značajki ovogodišnjeg sastanka WEF-a bit će i sudjelovanje vodećih ljudi naftne industrije koji su željni čuti Trumpa kako promovira svoju agendu koja potiče na bušenje više nafte i plina, istovremeno odbacujući alternative poput vjetra i sunca. Očekuje se dolazak izvršnih direktora Exxon Mobila, Shella, TotalEnergiesa, Equinora i ENI-ja, nakon mnogo sporadičnijih dolazaka proteklih godina kada su naftni igrači gledali na Davos kao na forum koji se protivi fosilnim gorivima. Ostaje još za vidjeti hoće li Kina, koja je posljednjih godina slala visoke dužnosnike, imati značajniju prisutnost na Davosu.