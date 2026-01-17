Naši Portali
PROSVJEDI U IRANU

Iran na prekretnici: Više nije riječ samo o ekonomskom nezadovoljstvu nego i o krizi legitimiteta samog sustava.

Autor
Hassan Haidar Diab
17.01.2026.
u 08:51

Ako režim u Teheranu treba pasti, to mora biti voljom iranskog naroda. Svaki pokušaj da se taj proces ubrza vanjskom silom, osobito američkom, imat će suprotan učinak

Protuvladini prosvjedi u Iranu, koji su ušli u treći tjedan, prema ocjenama brojnih analitičara, diplomata i očevidaca poprimili su razmjere bez presedana u 47-godišnjoj povijesti Islamske Republike. Za razliku od prijašnjih valova nezadovoljstva, aktualni nemiri istodobno zahvaćaju velike urbane centre, siromašne provincije i dijelove srednje klase, dok se paralelno zaoštrava retorika između Teherana i Washingtona. Unutarnja kriza tako se sve jasnije isprepleće s regionalnim i globalnim sigurnosnim napetostima stvarajući potencijalno eksplozivnu situaciju, čije posljedice daleko nadilaze granice Irana.

ZV
zvonimirkraljic98
09:24 17.01.2026.

Pokušaji medijske magle ne mogu sakriti činjenicu da su Amerikanci razumjeli jezik koji jedino razumiju, jezik sile. Iran je pobijedio u tom 12-dnevnom ratu 5:0, inače ne bi trajao 12 dana nego 12 godina. Američki predsjednik Donald Trump u petak je napravio neobičan potez zahvaljivanja iranskoj vladi što nije izvršila pogubljenja, koja su, kako je rekao, trebala uključivati ​​stotine političkih zatvorenika. "Hvala vam!" objavio je. Takve poruke dolaze nakon što su Trump i mediji danima nagoviještavali da bi SAD mogle vojno napasti Iran. Na pitanje tko ga je uvjerio da odustane od svojih naizgled jasnih naznaka da će napasti Iran, Trump je rekao: "Nitko me ne uvjerio. Uvjerio sam sebe." Ova izjava predstavlja njegovo povlačenje od ranijih izjava u kojima je sugerirao da bi američki napad na tu zemlju mogao biti neizbježan.

