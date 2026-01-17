Iran na prekretnici: Više nije riječ samo o ekonomskom nezadovoljstvu nego i o krizi legitimiteta samog sustava.

Protuvladini prosvjedi u Iranu, koji su ušli u treći tjedan, prema ocjenama brojnih analitičara, diplomata i očevidaca poprimili su razmjere bez presedana u 47-godišnjoj povijesti Islamske Republike. Za razliku od prijašnjih valova nezadovoljstva, aktualni nemiri istodobno zahvaćaju velike urbane centre, siromašne provincije i dijelove srednje klase, dok se paralelno zaoštrava retorika između Teherana i Washingtona. Unutarnja kriza tako se sve jasnije isprepleće s regionalnim i globalnim sigurnosnim napetostima stvarajući potencijalno eksplozivnu situaciju, čije posljedice daleko nadilaze granice Irana.
Pokušaji medijske magle ne mogu sakriti činjenicu da su Amerikanci razumjeli jezik koji jedino razumiju, jezik sile. Iran je pobijedio u tom 12-dnevnom ratu 5:0, inače ne bi trajao 12 dana nego 12 godina. Američki predsjednik Donald Trump u petak je napravio neobičan potez zahvaljivanja iranskoj vladi što nije izvršila pogubljenja, koja su, kako je rekao, trebala uključivati stotine političkih zatvorenika. "Hvala vam!" objavio je. Takve poruke dolaze nakon što su Trump i mediji danima nagoviještavali da bi SAD mogle vojno napasti Iran. Na pitanje tko ga je uvjerio da odustane od svojih naizgled jasnih naznaka da će napasti Iran, Trump je rekao: "Nitko me ne uvjerio. Uvjerio sam sebe." Ova izjava predstavlja njegovo povlačenje od ranijih izjava u kojima je sugerirao da bi američki napad na tu zemlju mogao biti neizbježan.