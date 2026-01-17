Iran na prekretnici: Više nije riječ samo o ekonomskom nezadovoljstvu nego i o krizi legitimiteta samog sustava.

SMRT IMIGRANTA U TEKSASU

Američka agencija ICE objavila novu verziju o smrti zatvorenika: Sumnja se na ubojstvo

U novoj izjavi u petak, glasnogovornik Ministarstva domovinske sigurnosti rekao je da si je Lunas, koji je živio u SAD-u od 1996. i imao više kaznenih osuda, pokušao oduzeti život dok je bio pritvoren. Iz Ministarstva su tvrdili da je sigurnosno osoblje "odmah interveniralo kako bi mu spasilo život", ali da je Lunas "nasilno pružio otpor".