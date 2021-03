VIDEO Pogledajte trenutak eksplozije u Indoneziji u kojoj je ranjeno 14 ljudi

Dvojica bombaša samoubojice raznijela su se u nedjelju ispred katoličke crkve u indonezijskom gradu Makassaru, ranivši pritom 14 vjernika prvog dana uskrsnog Velikog tjedna, kazali su policija i svjedoci.

U vrijeme eksplozije, u crkvi na otoku Sulawesi se održavala misa koja je upravo završavala, rekao je za Reuters E. Zulpan, glasnogovornik policije južnog Sulawesija.

Priopćio je da nije jasno pripadaju li pronađeni dijelovi tijela na mjestu događaja samo napadačima.

