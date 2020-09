VIDEO Vučić se zbunio kad je Trump rekao da Srbija seli svoje veleposlanstvo u Jeruzalem

U Washingtonu je potpisan sporazum o normalizaciji gospodarskih odnosa između Srbije i Kosova. Sporazum su potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Avdullah Hoti. Potpisivanju u Bijeloj kući svjedočio je i američki predsjednik Donald Trump.

Trump je u jednom trenutku prilikom potpisivanja sporazuma rekao da se Srbija obvezala preseliti svoje veleposlanstvo u Izraelu iz Tel Aviva u Jeruzalem.

No, prema snimci na Twitteru čini se da je Vučić ostao malo zbunjen nakon Trumpovih riječi. U jednom trenutku vidi se da prebire po papirima na stolu te okreće glavu i komentira. S njegovom reakcijom našalio se švedski političar Carl Bildt koji je na Twitteru napisao: "Ovo je trenutak kada je predsjednik Vučić informiram da će preseliti svoje izraelsko veleposlanstvo u Jeruzalem".

Here the moment President Vucic 🇷🇸 was informed that he was going to move his Israel 🇮🇱 embassy to Jerusalem. pic.twitter.com/8195dGDZQT