Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić tražio izlazak iz zatvora zbog liječenja: Sud objavio odluku

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MICT) Graciela Gatti Santana odbila je zahtjev obrane Ratka Mladića za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu, potvrdio je u četvrtak predsjednik Udruge žrtava i svjedoka genocida BiH Murat Tahirović. Odluka je donesena nakon konzultacija sa sucima Žalbenog vijeća i medicinskim timom, a zaključeno je kako bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske u pritvorskoj jedinici u Haagu prima odgovarajuću zdravstvenu skrb te da nema osnove za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju.

Kako prenosi N1 BiH, Tahirović je naveo da se predsjednica Mehanizma konzultirala s pet sudaca koji su ranije sudjelovali u odlučivanju o Mladićevoj kazni. Četvorica sudaca zauzela su stav da zahtjev treba odbiti, dok je jedan od njih posebno naglasio kako dostupni dokazi pokazuju da Mladić prima najbolju moguću njegu i medicinski tretman u postojećim uvjetima pritvora. U obrazloženju odluke navodi se da ne postoje elementi koji bi ukazivali na nehumano, okrutno ili ponižavajuće postupanje prema Mladiću. Sudsko vijeće smatra da njegovo zdravstveno stanje ne bi bilo značajno poboljšano eventualnim puštanjem na slobodu, niti bi mu liječenje izvan pritvorske jedinice omogućilo bolje medicinske uvjete. Također je zaključeno da trenutačni tretman nije neadekvatan te da uvjeti u kojima boravi zadovoljavaju potrebne standarde zdravstvene skrbi.

Predsjednica Mehanizma ranije je naložila neovisnu medicinsku procjenu Mladićeva zdravstvenog stanja kako bi se razmotrila mogućnost eventualnog humanitarnog puštanja na slobodu. Obrana je tvrdila da je njegovo stanje izrazito teško, navodeći demenciju, srčane probleme i opću fizičku slabost zbog koje navodno više nije sposoban samostalno funkcionirati.

Zahtjev za privremeni boravak na slobodi podržale su i vlasti u Srbiji. Ministar pravosuđa Srbije Nenad Vujić u travnju je posjetio Mladića u bolnici pritvorske jedinice u Scheveningenu te zatražio od Mehanizma da mu se omogući liječenje u Beogradu uz jamstva srpske vlade. Uz zahtjev obrane bili su priloženi i nalazi liječnika iz Srbije koji su tvrdili da medicinska skrb u Haagu nije dovoljna te da je premještaj u bolnicu u Srbiji nužan kako bi mu se spasio život. No, Mehanizam je odbio takve tvrdnje, oslanjajući se na izvješća neovisnih liječnika koje je angažirao sud, kao i na nalaze liječnika iz pritvorske jedinice. Mladić se i dalje nalazi u Scheveningenu, gdje boravi od izručenja iz Srbije 31. svibnja 2011. godine, nakon gotovo 16 godina skrivanja.

Bivši zapovjednik Glavnog stožera Vojske Republike Srpske pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, opsade Sarajeva te zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Haški tribunal izrekao mu je presudu 22. studenoga 2017. godine.