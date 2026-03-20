Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 232
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
UŽIVO Počela je Večernjakova ruža!
FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu
Jakov Jozinović je novo lice godine: 'Na mladima svijet ostaje, mi smo budućnost'
Ema Branica je TV osoba godine: 'Mi ćemo se truditi i dalje, već 18 godina jako se trudim'
(Ne)uspjeh prvaka osvojio je nagradu Digitalna ruža
Plesnjak proglašen radijskom emisijom godine
Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Igra prijestolja na Bliskom istoku

Kina oštro upozorila Izrael: Šokirani smo, to je apsolutno neprihvatljivo

Autor
Ivica Beti
20.03.2026.
u 20:49

Ubojstvo Alija Larijanija, koji je bio na strani umjerenjaka u borbi za nasljedstvo, samo je ojačalo zagovornike radikalnijeg pristupa rješavanju problema u Iranu

Napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran osnažio je tvrdolinijaše u iranskim redovima, ostavljajući Donaldu Trumpu i Benjaminu Netanyahuu sve manje nade da će vođe nakon likvidacije zamijeniti netko umjereniji, skloniji dogovoru i deeskalaciji sukoba. Naprotiv, Mojtaba Khamenei (56) možda još i radikalniji vjerski vođa od svoga oca, likvidiranog 28. veljače u bombardiranju. – Svaka prolivena krv ima svoju cijenu i zločinački ubojice tih mučenika morat će je uskoro platiti – poručio je Mojtaba Khamenei. Struktura moći u Iranu vrlo je složena i duboka, a režim će učiniti sve da opstane i održi se nakon 47 godina.

Ključne riječi
likvidacije rat Kina Izrael Iran

Komentara 1

Pogledaj Sve
KA
karijes
21:42 20.03.2026.

Gdje su sada Iranci koji su željeli srušiti fundamentalističku vlast koja ih je godinama terorizirala. Sada imaju priliku da otvore vrata demokracije.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!