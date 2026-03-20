Kina oštro upozorila Izrael: Šokirani smo, to je apsolutno neprihvatljivo

Napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran osnažio je tvrdolinijaše u iranskim redovima, ostavljajući Donaldu Trumpu i Benjaminu Netanyahuu sve manje nade da će vođe nakon likvidacije zamijeniti netko umjereniji, skloniji dogovoru i deeskalaciji sukoba. Naprotiv, Mojtaba Khamenei (56) možda još i radikalniji vjerski vođa od svoga oca, likvidiranog 28. veljače u bombardiranju. – Svaka prolivena krv ima svoju cijenu i zločinački ubojice tih mučenika morat će je uskoro platiti – poručio je Mojtaba Khamenei. Struktura moći u Iranu vrlo je složena i duboka, a režim će učiniti sve da opstane i održi se nakon 47 godina.