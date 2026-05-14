'Nein' za bivšeg kancelara: Putina je nazvao 'demokratom bez mane'

Europska unija odbacila je ideju ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je rekao da bi bivši njemački kancelar Gerhard Schröder bio najbolji posrednik u ime europskih zemalja u mirovnim pregovorima Ukrajine i Rusije. Čelnik Rusije rekao je tijekom vikenda da rat u Ukrajini možda dolazi svome kraju, i da je spreman na izravne pregovore s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u Moskvi ili nekoj neutralnoj zemlji, ali tek nakon što pregovarački timovi dogovore uvjete mirovnog sporazuma.



Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa nedavno je rekao da postoji potencijal da EU pregovara s Rusijom, ne samo o Ukrajini već i o budućnosti europske sigurnosti. Putin je na to rekao kako bi on osobno preferirao pregovarati sa Schröderom koji je već desetljećima poznat kao jedan od najsnažnijih ruskih lobista u europskoj politici. Na poziciji njemačkog kancelara bio je od 1998. do 2005., a ostao je zapamćen po ekonomskim liberalizacijama, ali i izgradnji dobrih odnosa s Moskvom. Nakon što je otišao iz njemačke politike, Schröder je preuzeo mjesto u nadzornom i upravljačkom odboru više ruskih kompanija, uključujući i plinovod Sjeverni tok te naftnu kompaniju Rosneft gdje je menadžer bio do 2022. godine, nekoliko mjeseci nakon početka opće ruske invazije na Ukrajinu.