NE MOŽE BITI MIROVNJAK

'Nein' za bivšeg kancelara: Putina je nazvao 'demokratom bez mane'

Autor
Dino Brumec
14.05.2026.
u 20:17

Kako je Putinova vlast postajala autoritarnija, europski su mu političari većinom okretali leđa, no ne i Schröder, koji je dolazio u Moskvu slaviti Putinove rođendane

Europska unija odbacila je ideju ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je rekao da bi bivši njemački kancelar Gerhard Schröder bio najbolji posrednik u ime europskih zemalja u mirovnim pregovorima Ukrajine i Rusije. Čelnik Rusije rekao je tijekom vikenda da rat u Ukrajini možda dolazi svome kraju, i da je spreman na izravne pregovore s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u Moskvi ili nekoj neutralnoj zemlji, ali tek nakon što pregovarački timovi dogovore uvjete mirovnog sporazuma.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa nedavno je rekao da postoji potencijal da EU pregovara s Rusijom, ne samo o Ukrajini već i o budućnosti europske sigurnosti. Putin je na to rekao kako bi on osobno preferirao pregovarati sa Schröderom koji je već desetljećima poznat kao jedan od najsnažnijih ruskih lobista u europskoj politici. Na poziciji njemačkog kancelara bio je od 1998. do 2005., a ostao je zapamćen po ekonomskim liberalizacijama, ali i izgradnji dobrih odnosa s Moskvom. Nakon što je otišao iz njemačke politike, Schröder je preuzeo mjesto u nadzornom i upravljačkom odboru više ruskih kompanija, uključujući i plinovod Sjeverni tok te naftnu kompaniju Rosneft gdje je menadžer bio do 2022. godine, nekoliko mjeseci nakon početka opće ruske invazije na Ukrajinu.

Ključne riječi
rat Posrednik Volodimir Zelenski Ukrajina Rusija Vladimir Putin Gerhard Schröder

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

