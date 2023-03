VIDEO Planinar na Dinari pronašao tromblonsku minu, objavljena snimka detoniranja

Tromblonska mina pronađena je danas na Dinari, i to nedaleko od planinarske kuće, izvijestio je ove srijede MUP. Minu je uočio planinar, a pirotehničari su ubrzo stigli na mjesto pronalaska i uništili je.

''Nigdje ne odlažite i ne bacajte bilo kakvu vrstu oružja ili eksplozivnih naprava već odmah pozovite policiju čiji službenici će to izuzeti na siguran način!'', objavio je MUP koji je uz to objavio i snimku detonacije tromblonske mine. Nije poznato iz kojeg je doba pronađena mina. ''Oružje ili eksplozivna sredstva ne dirajte sami već će to učiniti naši policijski službenici-pirotehničari koji su osposobljeni za rukovanje'', upozorio je MUP.