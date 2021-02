VIDEO Padala tuča u Novom Zagrebu: 'Bila je kao ljetna kišica. Kako došla, tako i otišla'

Građane Novog Zagreba neugodno je iznenadila tuča koja je padala danas popodne oko 14h, no takva promjena vremena i nije bila odveć neočekivana. Naime, Državni hidrometerološki zavod (DHMZ) je za danas prognozirao promjenljivo vrijeme uz kišu u unutrašnjosti zemlje.

Snimku tuče poslao nam je čitatelj, Otkrio nam je kako ga je tuča iznenadila.

- Bila je kao ljetna kišica. Kako došla, tako i otišla - otkrio nam je Zagrepčanin.

- Očekuje se slab do umjeren jugozapadni vjetar u sjevernim predjelima u okretanju na sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren do jak jugozapadnjak, u Dalmaciji prolazno sjeverozapadnjak, a u noći će zapuhati jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 8 do 13, u Dalmaciji do 15 °C - naveli su u današnjoj prognozi.

Slično vrijeme građani mogu očekivati i sutra.

- Promjenljivo oblačno, mjestimice kiša, lokalno izraženija na sjevernom Jadranu, u gorju te osobito u Dalmaciji. Popodne će biti i duljih sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, popodne na sjeveru sjeverozapadni. Na Jadranu će umjereno i jako jugo okretati na jugozapadnjak te slabjeti popodne. Najniža temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna između 9 i 14 °C, na jugu i malo viša - navodi DHMZ.