NE ZNA SE TKO JE U RIJECI

Ovo je snimka iz Save za koju je policija potvrdila da je nastala u noći Matejeva nestanka

"Snimka je autentična, ali pliva li netko ili ne pliva i je li to uopće čovjek ili možda kakvo drvo – to su zasad spekulacije. Ja u to ne bih ulazio, snimke se obrađuju. To je snimka od te noći", rekao je šef hrvatske krim-policije.