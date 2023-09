VIDEO Dronovi bacaju bombe na ruske položaje kod Bahmuta, loša vijest i za Ukrajince: 'Da, vratili su se...'

Prema navodima Glavnog stožera ukrajinskih oružanih snaga, Rusi su 27.rujna izveli 44 zračna napada i 27 napada višecijevnim raketnim sustavima te su angažirane ukrajinske trupe u 17 borbenih sukoba, najnovije su vijesti iz rata u Ukrajini.

Tijek događaja:

10:13 - Rusija je u svibnju bila suzdržana prilikom glasovanja u Vijeću sigurnosti UN-a o obnovi sankcija nametnutih Južnom Sudanu, koje uključuju zamrzavanje imovine, zabranu putovanja i embargo na oružje. Danas, predsjednik Salva Kiir razgovara s Vladimirom Putinom, koji je jučer stigao u glavni grad.

Dužnosnici Južnog Sudana kažu da će se na sastanku raspravljati o planovima za razvoj bilateralnih odnosa, zajedno s regionalnim i međunarodnim pitanjima. U priopćenju se kaže da će njih dvoje također razgovarati o ukidanju embarga na oružje i ciljanih sankcija nametnutih pojedincima u Južnom Sudanu, piše Sky News.

10:00 - Zapovjednik iranskih zračno-svemirskih snaga brigadni general Amir Ali Hajji Zadeh vodio generala Sergeja Šojgua u obilasku arsenala dronova, raketa i protuzračne obrane u zemlji, navode iz Instituta za proučavanje rata.

Šojgu želi ojačati bilateralnu obrambenu i vojnu suradnje s Iranom. Pridružio se kolegama ruskim vojnim dužnosnicima kako bi pregledali iransko napredno konvencionalno oružje na putovanju koje bi moglo završiti ugovorom o prodaji bespilotnih letjelica i projektila, piše Sky News.

9:40 - Ruske snage su počele graditi novu željeznicu koja će povezati okupirani Mariupolj, Volnovaku i Donjeck s jugom Rusije, tvrdi ukrajinski dužnosnik. Ako uspiju sa izgradnjom neće više imati potrebu za Krimskim mostom.

7:08 - Objavljena je snimka na kojoj se vidi oštra bitka kod Bakhmuta. Videozapisi su predani CNN-u, a pokazuju kako dronovi bacaju bombe na nekoliko ruskih oklopnih vozila. Kako se napad bespilotnim letjelicama pojačava, druge postrojbe se pridružuju na bojnom polju.

Plaćenička skupina Wagner, vratila se u to područje."Da, Wagner je također ovdje. Vratili su se, brzo su promijenili zapovjednike i vratili se ovamo", navodi Groove, jedan od pilota drona.

We witnessed a harsh battle near Bakhmut #Ukraine first hand. Massive shelling and assaults for hours. Ukrainians pushing forward. Two keys assets for the Ukrainians: Drones and Western artillery. With @VascoCNN @danjhodge and Kostya Gak. #CNN pic.twitter.com/sjvswZscIh