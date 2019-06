Šibenski župan Pauk: Po sv. Nikoli postajemo svjetski poznati u turističkom svijetu

Jedini grad s dva spomenika kulture pod zaštitom UNESCO-a od subote postaje turistička svjetska atrakcija i zbog obnovljene i turistima konačno dostupne tvrđave Sv.Nikole u šibenskom kanalu Sv. Ante.

- Uloženo je njenu obnovu dosad oko pet milijuna kuna od 2017.godine, ali sad smo tek na pola posla i slijede desetci milijuni kuna ulaganja u kompletnu rekonstrukciju. Dugo je trajalo od same ideje, ali isplatilo se... S ponosom je ovo pred novinarima izjavio šibensko-kninski župan Goran Pauk tijekom obilaska impozantne tvrđave svetog Nikole.

Obilazak u organizaciji Anite Babačić Ajduk ravnateljice županijske Javne ustanove Priroda i uoči službenog otvorenja ovog vikenda omogućio nam je razgledavanje jedne od najljepših mediteranskih renesansnih tvrđava neizmjerne kulturne vrijednosti, a koju je UNESCO uvrstio na popis zaštićene svjetske baštine 2017. godine.

Dolaskom brodom pred i pod tvrđavu osjeti se moć, nadmoć i tijekom obilaska tvrđave koje se ne bi posramili ni Rim ni Venecija zapravo doživljavate nevjerojatan osjećaj strahopoštovanja. Valjda jednak onom zbog čega tvrđava svetog Nikole nikad nije ni napadnuta od Turaka zbog čijih je pretenzija prije gotovo 500 godina i građena.

- Kad je Skradin pao pod Turke, Šibenik je tada imao Sv. Mihovila, dvije kule na početku kanala koje su nakon izgradnje tvrđave srušene. Trebalo se obraniti od Turaka, pa su Mlečani pod kojima je tada bio Šibenik, 1540.godine projektirali tvrđavu, pa prvu posadu doveli 1544. godine. Projektirao ju je poznati talijanski umjetnik i projektant Sanmichelli.

- No, iako vojna, utvrda nikad nije korištena u vojne svrhe. Izrađena je na otočiću Ljuljevcu gdje je dotad bio samostan napušten još u 15.stoljeću. u tvrđavi je kasnije izgrađena kapelica svetog Nikole - rekla je Tina Biluš domaćin vizite i predsjednica udruge šibenskih turističkih vodiča opisujući kako je tvrđava imala samo prirodno svjetlo, topove i oblik tvrđave koja izgleda kao ključanica toliko moćna da nitko nije ni pokušao osvojiti grad.

Da bi osvojili Šibenik morali ste otključati ovu tvrđavu s mora, a to nije bilo moguće. Priča o tvrđavi bila je sve zanimljivija iz trena u tren, a posjetitelji će se oduševiti i bunarskim krunama iznad cisterne na mjestu gdje su nekad bile barake za posadu, menza za kapelana... U tvrđavi je u trenutku ratne opasnosti bilo najviše 70 ljudi, odnosno vojske. Uglavnom ih je bilo u tvrđavi oko 25. Morski ulaz bio je glavni, ali ima i tajni ulaz koji se još traži. Tvrđava u obliku ključanice ili kliješta je bila novost u izgradnji u Mletačkoj republici u to vrijeme, a unatoč nadogradnje Austrougarske, otvori topovski su i dalje ostali venecijanski...

Koliko je tvrđava iako vojna bila moderna u to vrijeme pokazuje i to što su imali i svojevrsnu krušnu peć i srednjovjekovni wc, -'pisoar' - a, možda je najimpresivniji portal tvrđave, a možda i tri grba duždu, kapelanu, kaštelanu... On je bio šef, ustvari mletački plemić koje morao biti 16 mjeseci u tvrđavi i po cijenu smrti nije smio napustiti tvrđavu...

Manji je dio povijesti prekrasne šibenske tvrđave u kojoj ćete vidjeti i torion okrenut prema Jadriji, protupodmorničke mreže, sve izgrađeno na ostatku žive stijene, a na kojoj su bili najžešći topovi postavljeni u razini trupa broda da ih potopi. Iako je bila isključivo vojna tvrđava Sanmichelli je itekako pazio na detalje i arhitekturu, i hvala mu na tome... I opeku su doveli iz Venecije i to pokazuje koliko je bitan Šibenik bio za Veneciju. Zanimljivo unatoč kući u kući odnosno barutani, zatvoru, otvoru za topove i svemu drugom vojnom izgradio je i detalj koji zovu cvjetni kutak. Kao da je znao da se iz tih topova i tvrđave nikad neće zapucati...