Provalnici na sve moguće načine pokušavaju doći do svoga plijena, a njihova domišljatost nerijetko završi na internetu.

Tako je nadzorna kamera uhvatila već osuđivanog kradljivca Jasona Pitta koji je ušao u dvorište jedne obiteljske kuće u engleskom gradu Ramsgateu.

No, kuća je bila zaključana te su svi prozori bili zatvoreni, no on nije odustajao. U dvorištu je pronašao vrtne vile, a što je s njima učinio pogledajte u videu: