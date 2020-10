VIDEO Mislila je da gori kuća pa ostala u šoku kada je vidjela gdje je cimerica

Britanka Rosie Cole (21) popila je nekoliko čaša previše sa svojim cimerima u studentskom domu kada su je kolege izazvale da se proba ugurati u sušilicu rublja. Cole je pomislila da je to nemoguće, no ipak je uspjela ući. Problem je bio kada je pokušala izaći. Zapela je na pola te su joj noge ostale zaglavljene u sušilici. Tada su odlučili pozvati vatrogasce da ju spase.

Cole je kazala kako je ušla puno lakše nego što je mislila. Prvo se smijala s cimerima kada nije mogla izaći, no uskoro se zabrinula kada je shvatila da nikako ne može pomaknuti noge te da joj je zapeo kuk. Počela je osjećati bolove u rukama s kojima se držala, a uskoro je postalo vruće i u sušilici. Kolege su pokušale pomoći, no nije im išlo i morali su u pomoć pozvati vatrogasce.

- Spašavaju mačke s drveća pa bi možda mogli spasiti i studenticu iz sušilice - našalila se Cole.

Dodala je kako su vatrogasci bili ljubazni te da su joj se smijali. Na kraju su im održali i malo predavanje o tome što napraviti u slučaju požara.

Dolazaka vatrogasaca uplašio je cimericu Lydiju Dunwell koja je spavala na katu kuće jer je pomislila da gori kuća. No, kada je vidjela da je Rosie zapela bila je 'šokirana i bez riječi'.

- Nisam mogla vjerovati svojim očima, bilo je jako smiješno. Bila sam potpuno bez riječi, no nisam se mogla prestati smijati - rekla je Lydia i dodala kako je pokušala ostati ozbiljna pred vatrogascima, no to joj nije uspjevlao.