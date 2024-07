VIDEO Mali ukrajinski avion mjesecima frustrira Ruse i ruši im dronove, pogledajte kako su ga pokušali uništiti

Već tri mjeseca ukrajinska posada propelerca Jakovljev Jak-52 lovi, bori se i ruši ruske izvidničke dronove iznad Odese na jugu Ukrajine. Frustracija ruske vojske ovim avionom i njegovom posadom vrhunac je dostigla prošlog tjedna, kada je broj srušenih dronova vjerojatno premašio tucet. "Nije li vrijeme da ga srušimo?" zapitao se jedan ruski bloger.

To je lakše reći nego činiti. Ruski projektili zemlja-zrak teško će srušiti tako malenu metu tako daleko od teritorija pod ruskom okupacijom, piše Forbes. Ruske snage zato su odlučile povući drugi najbolji potez – pokušale su avion napasti dok je bio prizemljen u bazi u Odesi. Početkom tjedna, ruski dron je izvidio pistu i otkrio nekoliko ukrajinskih parkiranih letjelica i hangara gdje se možda nalazio Jak-52.

Russian Forces seem to have again hit a „airport“, this time in Odesa.



It seems the target were airframes, possibly a Yak-52 and OWA-UAVs and Hangars



2nd Pic:



Red: Yak-52/OWA UAV damaged



Yellow, Orange and Green: 3 different types of UAVs/OWA UAVs(can’t ID them sorry) damaged pic.twitter.com/WSK514st7r