VIDEO Prastaro čudovište u akciji: Ukrajince sada gađa zvijer od 8.5 tona, Putina spasili novi saveznici

Kako bi nadomjestio gubitke u Ukrajini, Kremlj iz vojnih skladišta izvlači stotine prastarih haubica M-46. Ruske kopnene snage invaziju na Ukrajinu pokrenule su s oko 5000 komada artiljerije i lansera raketa. Dvadeset osam mjeseci kasnije izgubile su najmanje 1400 komada. Ti gubici nisu jedini problem za rusku vojsku. Više od dvije godine žestokih bitki istrošilo je cijevi mnogih haubica, ali i ispraznilo ruske predratne zalihe streljiva.

U potrazi za teškim naoružanjem i uz ogromne probleme pri proizvodnji nove artiljerije i granata, Kremlj je počeo pretraživati skladišta oružja iz Hladnog rata i posegnuo za topništvom koje je postalo zastarjelo prije nekoliko desetaka godina. Za streljivo su se okrenuli svojim novim saveznicima, Sjevernoj Koreji, piše Forbes.

Interesting 😮



Ru MoD released footage of a 130mm M-46 in #Ukraine



1. It's described by the MoD as a "Gaubich" or howitzer so pls spare me the "it's a field gun" whining



2. The propellant shells look brand new



Source: Ru MoD/Telegram pic.twitter.com/zcEC5D4f7g