VIDEO Led i snijeg padali istovremeno u Daruvaru: 'Pahulje su bile veličine graška'

Nakon što su u petak zabilježene bijele pahulje na Sljemenu, u subotu se ostvarilo ono što su ranije najavljivali meteorolozi - niske temperature i snijeg. Brojne Daruvarčane iznenadio je nešto prije podneva nalet snažnog vjetra, a potom i snijeg i led.

-. Izašao sam van do trgovine i kada sam nakon tri minute pogledao kroz prozor, vidio sam da se sve bijeli. Izledalo je kao da pada snijeg, no pahulje su bile veličine graška - kazao je građanin za Moj.portal.

VIDEO Snijeg zabijelio Daruvar u svega nekoliko minuta

Vremenska prognoza za vikend

Državni hidrometeorološki zavod najavio je za subotu većinom oblačno s mjestimičnim oborinama, dok će u gorju biti snijega. Isto tako, navode kako bi snijeg mogao pasti i u nekim nizinama. Za područje Velebitskog kanala i Srednje Dalmacije su izdali crveno upozorenje.

- Ujutro i dio prijepodneva većinom oblačno s mjestimičnim oborinama, kišom, u gorju snijegom, a malo susnježice ili snijega može pasti i u nekim nizinama. Potom prestanak oborine i smanjenje naoblake. Sjeveroistočnjak kojeg već ima u gorju zapuhat će i u nizinama, a bit će većinom umjeren, u višim predjelima jak i vrlo jak - navodi Državni hidrometeorološki zavod u prognozi za subotu.

Što se tiče prognoze za nedjelju, DHMZ, navodi kako će u unutrašnjosti zemlje biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima uz mogućnost lokalnih pljuskova snijega.

Znatna količina arktičke hladnoće kreće se prema istočnoj, središnjoj i jugoistočnoj Europi, ranije su najavili europski meteorolozi, a najhladnije će biti tijekom vikenda te početkom sljedećega tjedna. Temperature će biti niže od 8 do 12 stupnjeva Celzijevih. Najhladnije će biti na jugu Europe gdje će se nad Balkanom nadviti snažna zimska oluja koja će donijeti veće količine snijega na području od Rumunjske do Ukrajine, najavljuje Severe Weather Europe. Hladno razdoblje nastavit će se do kraja studenoga.