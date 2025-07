VIDEO Lav pobjegao iz kuće i napao ženu i djecu: Vlasnici uhićeni

Policija u Pakistanu uhitila je osobe koje su držale lava kao kućnog ljubimca nakon što je životinja pobjegla i napala ženu i njezino troje male djece, piše BBC. Incident se dogodio u Lahoreu, a sigurnosne kamere snimile su trenutak kada je lav preskočio betonski zid i potrčao za ženom, dok su prolaznici u panici bježali. Djeca, stara pet i sedam godina, zajedno s majkom zadobila su ozljede po licu i rukama, ali se nalaze izvan životne opasnosti.

Policija je optužila vlasnike lava za držanje divlje životinje bez dozvole i za nemar koji je doveo do njegova bijega. Životinja je nakon incidenta uhvaćena i premještena u prihvatilište za divlje životinje.

A #pet #lion escaped in Lahore, Pakistan yesterday, attacking a woman and two children on a busy street. Shocking footage shows the big cat leaping over a wall before pouncing on them. The lion was captured and sent to #wildlife park. The owner was arrested. While people can… pic.twitter.com/L8qiWgNag1