NAKON SASTANKA S PUTINOM

VIDEO Kim Jong Un briše svaki trag: Pogledajte kako njegovi ljudi čiste sobu u Pekingu

Russian President Vladimir Putin meets with North Korean leader Kim Jong Un in Beijing
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
Branka Vojnović/Hina
04.09.2025.
u 08:11

Godine 2019., nakon samita  u Hanoiju s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Kimovi stražari viđeni su kako satima blokiraju kat njegove hotelske sobe kako bi je čistili i iznosili predmete, uključujući madrac.

Nakon što se Kim Jong Un sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, sjevernokorejsko osoblje pažljivo je prebrisalo predmete koje je dirao vrhovni vođa zemlje, što je prema analitičarima dio sigurnosnih mjera za suzbijanje stranih špijuna. Unatoč naznakama prijateljstva između Kima i Putina, snimke u srijedu pokazale su izvanredne mjere izolirane države kako bi prikrile sve tragove o Kimovu zdravlju. U objavi na Telegramu, novinar Kremlja Aleksandar Junašev podijelio je video Kimovih dvaju djelatnika kako pedantno čiste sobu u kineskoj prijestolnici gdje su se Kim i Putin sastajali više od dva sata.

Očišćen je naslon stolca i nasloni za ruke, a očišćen je i stolić za kavu pored Kimova stolca. Kimova čaša je također uklonjena. "Nakon što su pregovori završeni, osoblje koje je pratilo šefa DNRK-a pažljivo je uništilo sve tragove Kimove prisutnosti", rekao je novinar, misleći na Sjevernu Koreju. Nakon razgovora u sobi, Kim i Putin otišli su na čajanku i toplo se oprostili. Kao i tijekom prijašnjih inozemnih putovanja, Kim je ponio vlastiti toalet u prepoznatljivi zeleni vlak kojim je stigao u Peking kako bi sakrio zdravstvene tragove, izvijestio je japanski list Nikkei, pozivajući se na južnokorejske i japanske obavještajne agencije.

Takve mjere standardni su protokol još od doba Kimova prethodnika, njegova oca Kim Jong Ila, rekao je Michael Madden, stručnjak za vodstvo Sjeverne Koreje iz američkog Stimson Centra. "Poseban toalet i obavezne vreće za smeće, za otpad i opuške cigareta služe kako strana obavještajna agencija, čak i prijateljska, ne bi dobila uzorak i testirala ga", rekao je Madden. "To bi pružilo uvid u sva medicinska stanja koja pogađaju Kim Jong Una. To može uključivati ​​​​kosu i kožne izrasline", rekao je.

Godine 2019., nakon samita  u Hanoiju s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Kimovi stražari viđeni su kako satima blokiraju kat njegove hotelske sobe kako bi je čistili i iznosili predmete, uključujući madrac. Kimov tim je također viđen kako pedantno čisti predmete prije nego što ih on koristi. Tijekom njegova sastanka s tadašnjim južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom 2018. godine, sjevernokorejski zaštitari su poprskali stolac i stol dezinfekcijskim sredstvom i obrisali ih prije nego što je Kim došao sjesti.

Prije nego što je sjeo na još jednom samitu s Putinom 2023. godine, njegov zaštitarski tim je obrisao njegov stolac dezinfekcijskim sredstvom i energično provjerio je li stolac siguran, a jedan od zaštitara je koristio detektor metala za skeniranje sjedala, pokazala je video snimka.

