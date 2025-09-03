FOTO Pogledajte s kim je stigao vođa Sjeverne Koreje na vojnu paradu u Kini: Svi se pitaju znači li to samo jedno

Peking danas obilježava “Dan pobjede” velikom vojnom paradom, manifestacijom kojom Kina demonstrira svoju vojnu moć i slavi 80. obljetnicu od japanske predaje u Drugom svjetskom ratu. Na ovom svečanom događaju, koji okuplja svjetske delegacije i pozornost globalnih medija, pojavio se i sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un, a uz njega je stigla i njegova kći Kim Ju-ae. Njezin dolazak izazvao je novi val nagađanja o tome da bi mogla biti pripremana za buduću vladaricu Sjeverne Koreje - i to prvu ženu na čelu zatvorene države.

Fotografije koje su objavili sjevernokorejski mediji, prikazuju Ju-ae, za koju se vjeruje da je u ranim tinejdžerskim godinama, kako izlazi iz oklopnog vlaka zajedno s ocem. Na peronu u Pekingu dočekali su ih kineski dužnosnici, čime je Ju-ae službeno debitirala na međunarodnoj pozornici. Kako piše The Guardian, iako njezino ime i točna dob nikada nisu javno potvrđeni, Ju-ae je već dobro poznata javnosti. Pratila je svog oca na brojnim važnim događanjima u Sjevernoj Koreji - od testiranja balističkih raketa do otvaranja luksuznog ljetovališta Wonsan Kalma na istočnoj obali. Stručnjaci ističu da bi upravo ona mogla biti očev odabrani nasljednik, čime bi postala četvrti član dinastije Kim na čelu države od njezina osnutka 1948.

Kimova kći prvi put se pojavila u javnosti 2022. godine, kada je pratila oca na lansiranju interkontinentalne balističke rakete. Nedugo zatim prisustvovala je i vojnoj paradi povodom obljetnice Korejske narodne armije, nakon čega su je državni mediji počeli titulirati kao “poštovanu kćer”. Njezina uloga postaje sve vidljivija i šira. Nedavno je s ocem sudjelovala na proslavi obljetnice rata u ruskom veleposlanstvu u Pjongjangu, a sada i na paradi u Pekingu, što analitičari vide kao signal da se sustavno priprema za preuzimanje vlasti.

“Kim Ju-ae danas je glavni favorit za mjesto budućeg vrhovnog vođe Sjeverne Koreje. Dobiva praktično iskustvo u protokolu, u susretima s političkom elitom i stranim državnicima, što će joj koristiti u budućnosti,” izjavio je Michael Madden, stručnjak za sjevernokorejsko vodstvo iz američkog Stimson Centra. Iako se još uvijek ne zna kako bi vojni i politički vrh u Pjongjangu reagirao na ideju da žena postane vrhovni vođa, činjenica da Ju-ae već sada ima istaknutu ulogu ne ostavlja puno sumnje u smjer koji Kim Jong-un zacrtava. Kim, za kojeg se vjeruje da ima 41 ili 42 godine, unatoč ranijim zdravstvenim problemima djeluje stabilno, no njegova kći očito postaje sve važnija figura u sjevernokorejskom režimu. Njezin dolazak u Peking mnogi ocjenjuju kao simboličan početak međunarodnog predstavljanja nasljednice dinastije Kim.